Vi må få på plass ordninger som gjør at færrest mulig kjører barna til skolen.

I oktober 2016 vedtok bystyret i Bergen at alle skolene i kommunen skulle ha såkalte hjertesoner, det vil si soner rundt skolen hvor det ikke er tillatt å sette av eller hente elever som blir kjørt til skolen.

Bakgrunnen var at det er kaos ved mange skoler i Bergen fordi foreldre velger å kjøre ungene nesten til døren. Derfor aksjonerte blant andre Trygg Trafikk, politiet og Statens vegvesen i 2016 og krevde hjertesone rundt skolene.

Trygg Trafikk og engstelige foreldre jublet over vedtaket. Så viser det seg at ingen av de 90 skolene vedtaket gjaldt har fått hjertesone, to år etter vedtaket og ett år før deadline 2019.

Hva er det vi holder på med?

Barna er det mest dyrebare vi har. Å utvikle friske, trygge barn er det viktigste tiltaket for å bygge et godt samfunn.

Satsing på barn en av grunnpilarene for MDG. Med et bystyrevedtak om hjertesoner trodde jeg det skulle være unødvendig å flagge slike for den kommende perioden, men den gang ei.

Vi må få på plass ordninger som gjør at færrest mulig kjører barna til skolen. Sykkelundervisning og trygge sykkel- og gangveier er viktige tiltak. Og ja: Jeg er klar over at noen av ulike grunner må kjøres til skolen. Men da må vi sikre at disse bilene ikke skaper kaos ved skolen og blir en fare for barna som går eller sykler.

Bergen ble nettopp kåret til Norges elbil-by. Hurra for det! Men det gir en litt flau smak i munnen når vi samtidig vet at vi ikke har prioritert å trygge barna våre mot biler ved skolen – til tross for et to år gammelt bystyrevedtak.

Vedtak og planer er bra, men de har ingen verdi dersom de ikke fører til handling.