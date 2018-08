Alle vil være utrygge ved kryssing av bybanesporet. Men så lenge informasjonen er på rett målføre, er det vel greit.

I den bergenske offentligheten har det de siste månedene rast en språkdebatt der fornuften er ofret. Debatten er kunstig oppblåst, og reaksjonene unaturlig emosjonelt aggressive. Vi har en debatt på steroider.

Jeg sier ikke at språk ikke er viktig, jeg sier bare at språk ikke er så viktig at det skal skygge for langt viktigere debatter.

Bokmålsfolk og nynorskfolk ligger i knallhard kamp om hvorvidt det skal hete «Neste stopp Haukeland sykehus» eller «Neste stopp Haukeland Sjukehus». Bokstavene y, j og u rokker ved bergensernes identitet.

Kjære debattører. Mens dere kjemper denne tilsynelatende livsviktige språkkampen, overser dere fullstendig de kampene som faktisk er livsviktige.

Når dere får vite at i den videre utbyggingen av bybanen, et prosjekt til 7000 millioner kroner, vil man spare 25 millioner på ikke å lage trygge overganger på bybanestoppene, blir det null reaksjoner og null debatt.

Det er tydeligvis viktigere for offentligheten i Bergen at Nora på ti får opplest neste holdeplass på bokmål/nynorsk enn at hun kan krysse bybanesporet på en trygg måte når hun skal på håndballtrening. For ikke å snakke om eldre, synshemmede, hørselshemmede, personer med utviklingshemming og deg.

Samme debatten var om øyebygget, som nå er Augebygget. Igjen ble det kjempet målkamp, men vi hører ingen debatt når Haukeland svinger sparekniven og raserer sengeposttilbudet til avdelingen.

Jeg lover deg, den dagen synet ditt står på spill, gir du blanke i om det heter øye eller auge. Da vil du ha best mulig medisinsk behandling. Og det får du altså ikke lenger når du blir innlagt på «hals over hode»-avdelingen, for å si det litt flåsete. Men det viktige er vel at den heter: Hovud, Hals og Augeavdelinga. Nynorsk.

For all del, fortsett denne livsviktige måldebatten. Jeg beliter meg ikke. Jeg ber om at dere tar dere noen minutter til å diskutere og reflektere over det som er viktigere enn å få noe på sitt målføre: Å skape et trygt samfunn der alle kan delta. Og redde liv der det er mulig.