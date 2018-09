Vi håpar på gjennomslag bystyret for eit «statueløft» for bergenske kvinner.

Viss ein fyrst har begynt å sjå seg om i det offentlege rom med kvinnebrillene på, fell det ein snart i auga at det manglar kvinner ikkje berre på gate- og stadnamn. Når det kjem til statuer, skulpturar og byster, er det slett ikkje betre fatt i byen vår.

Det vi har greidd å røkja etter, har vi kome fram til at berre fire namngitte kvinner er foreviga på sokkel i Bergen. Amalie Skram var den fyrste, i 1949, kroverten Madam Felle den siste i 1990. Derimellom kjem prestekona Gjertrud Rask og helgenen St. Sunniva, den siste med to statuar.

Til samanlikning kan det nemnast at det finst minst seks statuar av buekorpsgutar reiste sidan 1933. Buekorpsgutane leier altså over heile den kvinnelege befolkninga. Edvard Grieg åleine har fem statuar, har vi lese oss til.

Per november 2017 er 64 statuar reiste til ære for menn, har vi lese oss til i Bergens Tidende.

Så kor er dei, Bergens store og små døtrer, femti år etter at den nye kvinnerørsla såg dagens lys? Vel, det finst fleire statuar som avbildar kvinner, men dette er i mange tilfelle nakne damer utan namn eller ein hyllest til morsrolla. «Dansk pige» og «Fanajente» er to av dei nakne damene. Så har vi «Stående jente», «Sammenkrøpet kvinne» og to eksemplar av «Knelende kvinne» på sokkel i Bergen – utan ein tråd. Til dømes. Den siste statuen på denne rekkja er, rett nok med klede, er «Krigsmoderen», reist i 2009.

I det heile har ikkje Elisabeth Aasen og kvinnerørsla elles sitt strev for å synleggjera kvinners arbeid, historie og samfunnsinnsats, ført til endringar i bybiletet. Bybiletet er og blir mannens domene, i Bergen som sikkert alle stader elles.

Amalie Skram er den einaste kvinna som har fått både gate og skule kalla opp etter seg og i tillegg statue. Det er litt ironisk, sidan Amalie Skram sjølv la sterkt vinn på at ho var dansk statsborgar og slett ikkje framheva sitt bergenske opphav.

Å få synleggjort kvinner kjem ikkje av seg sjølv. Difor er vi svært glade for at vi tidlegare i år fekk tilslutnad i bystyret til eit krafttak for å namngje fleire gater og plassar etter kvinner. No har vi nett sendt inn forslag til bystyret om at om at det skal gjerast eit ti-årig lyft for å få fleire kvinner på sokkel i bybiletet. Forslaget går ut på at det årleg frå og med 2020 skal reisast statue/skulptur/byste av ei namngjeven kvinne – og at kommunen tek kostnadene.

Det bør vera variasjon i uttrykka frå statue til statue,og det skader slett ikkje om dei skil seg fråd ei einsformige uttrykka som har vore kvinnestatuar i Bergen så langt til del. Kven er det så som kunne vera dei fyrste kvinnene til å koma på sokkel?

I 2020 er det 85 år sidan Karen-Christine/Kim Friele vart fødd. Det kunne vel vera høveleg at denne standhaftige fridomsforkjemparen kjem på sokkel til jubileet?

Torborg Nedreaas-selskapet har allereie arbeidd ei tid med å få reist ein statue av den framståande forfattaren frå Bergen. Det skader ikkje om kommunen vert med og syter for slik heider og ære til Torborg Nedreaas, for å seia det forsiktig.

Vi håpar på gjennomslag i Bergen bystyret for eit «statueløft» for bergenske kvinner. Det er på høg tid at Bergen by og kommune ærar også sine kvinner på denne måten som gjer at dei lever lenge og synleg for oss i bybiletet vårt.