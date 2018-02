Den senere tids varslingssaker viser at vi mangler regler som ivaretar partene utenfor lovregulerte områder.

Varslingssakene i flere politiske partier i kjølvannet av #metoo-kampanjen har vært tankevekkende på flere måter.

For det første har sakene avslørt en ukultur, og for det andre kan det reises spørsmål knyttet til håndteringen av sakene.

Både Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartier har hatt saker som indikerer overtramp og brudd på regelverk – både partienes interne regler og muligens også straffeloven.

Mens Siv Jensen (Frp) ikke husker noe, har Erna Solberg (H) tatt på seg ansvaret for at Høyre ikke har hatt gode nok regler, og erkjenner at de har sviktet i oppfølgingen av interne varsler. Jonas Gahr Støre (Ap) gikk tidlig ut og sa at han trodde på varslerne som meldte om at de var seksuelt trakassert av Trond Giske.

Vi har liten innsikt i hva som faktisk har skjedd i de interne oppfølgingsprosessene, men det har kommet informasjon om at prosessene oppleves urettferdige av dem det er blitt varslet om. Blant annet når Giskes advokat uttaler seg på hans vegne når han selv er sykemeldt. Tilsvarende har tidligere Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise fortalt at han ikke har fått komme til orde med sin versjon av det varslene mot ham handler om.

De mener at de ikke har blitt hørt med sin versjon av det varslene omhandler. De har gitt uttrykk for at de opplever selve prosessen frem mot en konklusjon som urettferdig.

Håndteringen viser at vi mangler regler som ivaretar grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper utenfor lovregulerte områder.

Prosessrettferdighet og prosessuell rettferdighet er ikke helt det samme. Mens prosessuell rettferdighet er et rent juridisk begrep knyttet til regler for saksbehandling, er prosessrettferdighet knyttet både til det vi legger i rettssikkerhet og den subjektive opplevelsen av prosessen.

Fremgangsmåten har betydning for den enkeltes opplevelse av rettferdighet når autoriteter fatter beslutninger.

I varslingssaker der påstanden er trakassering, vil det som regel være mye som skiller partenes oppfatning av virkeligheten. Når man arbeider med denne type saker, er det noen ganger nødvendig å ta seg tid til grundige undersøkelser.

Selv om man tror på varslerne, og selv om den som det varsles om, gjør visse innrømmelser.

For at de involverte skal akseptere utfallet, har det betydning at de får fortelle om hva som skjedde og gjøre seg kjent med hverandres opplevelser.

Dette kan også gi partene mulighet til finne ut om det er grunnlag for å videreføre fortsatt kontakt, for eksempel innen politikk og i arbeidslivet.

Det viser seg at prinsipper som er nedfelt i våre prosesslover, også er sentrale elementer i folks generelle oppfatning av hva som er en rettferdig prosess: å bli hørt, nøytralitet, tillit og respekt.

En opplevelse av å bli behandlet med respekt vil være viktig for om den enkelte opplever prosessen rettferdig. Å bli tatt alvorlig, behandlet høflig og oppleve at rettighetene blir respektert vil fortelle sakens parter at de er verdsatt og anerkjent som mennesker – uavhengig av konklusjonen i saken.

I tillegg må den enkelte part i saken oppfatte den som treffer beslutningen som nøytral, og at han eller hun ikke tar parti.

Det betyr ikke at man ikke kan vise omsorg og forståelse for de involverte, men at grunnlaget for beslutninger må være kjent for partene. Både nøytralitet og oppriktighet henger nøye sammen med om partene har tillit til beslutningstakeren.

Mennesker som føler seg urettferdig behandlet, vil ofte ha problemer med å legge saken fra seg med de konsekvenser dette har for den enkelte, familien og omgivelsene for øvrig.

Det er mange gode grunner til å legge til rette for gode prosesser som oppleves som forutsigbare og rettferdige av de involverte – også av den som til syvende og sist får en beslutning mot seg.