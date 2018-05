Unge Høyre er ikke på lag med de svakeste elevene.

24. april var Lise-May Sæle og Tora Kildehaug fra Unge Høyre ute i BT og slo et slag for lekser i skolen. Innlegget illustrerer nok en gang at Unge Høyre ikke er på lag med de svakeste elevene.

Unge Høyre-medlemmene skriver at «det har aldri skjedd at noen har blitt dårligere på skolen av å gjøre lekser». Dette er feil. Elever med mye prøver og lekser får nemlig dårligere karakterer, ifølge en rapport fra forskningsinstituttet NIFU. Elever fra lavere sosiale kår som får lekser, gjør det altså dårligere enn elever fra tilsvarende bakgrunn som ikke får lekser. Motivasjonen til elevene vil naturligvis synke dersom de hver eneste dag sitter timevis hjemme og strever med å få gjort leksene. Da vil også karakterene naturligvis falle.

Videre skriver de at lekser ikke er det kjekkeste i verden, men at lekser fungerer. Unge Høyre-medlemmene bruker enkle retoriske triks for å male et glansbilde av lekser som på ingen måte eksisterer. Når det kommer til læring, har lekser i beste fall en minimal effekt for enkelte, ifølge forskning. For andre, derimot, fører lekser til lavere motivasjon og dårligere læring.

I tillegg vet man at lekser reproduserer sosiale ulikheter. Elever med foresatte som er i stand til å gi god hjelp med leksene, får en fordel fremfor de elevene som ikke har denne muligheten. Det er trist at Unge Høyre mener at de svakeste elevene skal få det enda vanskeligere i skolen.