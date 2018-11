No er høyringsfristen gått ut for endå ei såkalla grøn fortetting med økonomisk bærekraft i Bergen. Fine ord på ein barriere med høghus frå Skuteviken til Gamle Bergen, og det er ikkje dei gamle sjøbodene som er målestokken for kva som er fint og greit å byggja.

Obos har kjøpt tomta til Neumann utanfor Sandvikstorget for mange millionar kroner, og då må dei få byggja høgt og tett for å tena på det. I områdeplanen foreslår Bergen kommune å leggje maksimal byggjehøyde på nesten same nivå som den gamle siloen til Bergen Arkitektskole (BAS) i nabolaget - det vil seie 29 meter. Ein massiv, grå koloss - ein elefant av eit framandelement som bygning i Sandviken. Men han blir smålåten i høve til dei nye planane for bygging rundt han.

BERGENS TIDENDE

Vi som bur rett bakom og kjøpte leilighetane våre for å få luft og sjøutsikt, synest ikkje det hjelper at kommunen vil byggja ein liten grøn holme med tilgjenge for alle på Kristiansholm.

Vi synest det er nok at vi må tåle lydmuren av trafikk oppetter heile fjellsida. Vi synest det er plagsamt med kumlok som smell kvar gong ein bil køyrer over (ja, eg har klaga fleire gonger, og det skal berre leggjast ned ein gummiring).

Vi uroar oss for 350 nye parkeringsplassar under dei planlagte høgblokkene. Vi synest Sandvikstorget er lite og elendig nok som det er, om det ikkje skal hamna i skuggane frå dei planlagte kjempeklossane rett utanfor. Vi trur ikkje det hjelper så mykje med steinheller på torget og vegen som vil gå over det, dersom dei utvidar det nokre meter på hi sida.

Bergen kommune (illustrasjon)

Når skal bergenske politikarar forstå at det ikkje er plass til uendeleg med fortetting ein ikkje kan gjøre om på innanfor dei sju fjella våre? Når skal dei begripa at det er den kollektive transporten som må gjerast betre om Bergen skal bli grønare, og at draumen om Manhattan i Bergen må gjennomførast der det er plass – på utsida av fjella?

Vi vonar den kommunale områdereguleringa gir Obos så strenge rammer at alle naboane blir glade for tomtekjøpet. For kva er vitsen med å riva eitt stort, stygt hus som stenger for sjøen, om ein på tomta byggjer ti nye?

Privateigde gamle sandviksboder nokre hundre meter lenger ute forfell på skammeleg vis. Vonar eigarane at også dei skal få selja tomta si til ei såkalla økonomisk bærekraftig utbygging? Obos inspirerer kanskje til endå meir forfall?

Gjer det ikkje trongare i Sandviken enn det alt er. Bevar Bergen vakker, også sett frå sjøen!