Hvis vi ikke kan kritisere menneskerettighetsbrudd uten å bli kalt rasister eller antisemitter, har vi et ytringsfrihetsproblem.

Årets Operasjon Dagsverk (OD) støtter palestinsk ungdom som betaler prisen for en konflikt de ble født inn i. Traumebehandling, likestillingsprosjekter og rettighetsarbeid skal hjelpe ungdom på veien mot en bedre fremtid. Dette er kjent landskap for OD, og det er ingen ting spesielt med årets prosjekt. Bortsett fra én ting: Følelsene knyttet til tematikken, og enkeltes vilje til å prøve å avspore debatten om palestinsk ungdoms situasjon for enhver pris.

Det siste halvåret har vi vært utsatt for en svertekampanje som fortsatt pågår. Flere organisasjoner har mobilisert for å delegitimere OD og forsøke å gjøre det belastende for oss ungdommer å delta. Mange av oss har opplevd hets og anklager om terrorstøtte og jødehat for vårt engasjement.

Flere av oss har opplevd beskyldninger om å prøve å utslette verdens eneste jødiske stat, og hatske kommentarer, som «Skal du på det anti-israelske møtet ditt?».

Anklagene er virkelighetsfjerne. OD har jobbet mot rasisme, diskriminering og menneskerettighetsbrudd i over femti år, og ideen om at vi plutselig er ute etter å stigmatisere eller demonisere en folkegruppe i 2018 er helt absurd. Støtte til palestinsk ungdom betyr ikke kamp mot israelere. Kun i en svart-hvit verden fungerer det på denne måten, men vår verden har hele fargespekteret. Vi i OD er nemlig ungdommer med friske øyne, og et ferskere blikk på verden enn mange av dem vi står opp mot. Vi håper at mobiliseringen mot OD ikke skaper en negativ opplevelse for de av oss som ønsker å engasjere seg for en bedre verden.

Vi har ingen skjult agenda eller antisemittiske holdninger. For oss handler dette om at alle fortjener en rettferdig sjanse i livet, uansett hvor du ble født, hvilken gud du ber til, hvilken hudfarge du har, eller hvilket språk du snakker. Alle fortjener menneskerettighetene sine innfridd, og det bør være helt ukontroversielt. Vi kritiserer brudd på menneskerettighetene, uansett hvem som bryter dem. Og vi ignorerer ikke menneskerettighetsbrudd, selv om enkelte synes at vi burde.

Hvis vi ikke kan kritisere menneskerettighetsbrudd uten å bli kalt rasister eller antisemitter, har vi et ytringsfrihetsproblem. Vi har kritisert menneskerettighetsbrudd i over femti land, i over femti år, og noen hissige Facebookdebattanter kommer ikke til å endre denne kursen. Lite fortviler oss mer enn tanken på et samfunn der engasjert ungdom kan plages til taushet av sine meningsmotstandere.

Vi heier på israelsk ungdom, og vi heier på palestinsk ungdom. Vi heier på norsk, nigeriansk, colombiansk, indonesisk, brasisliansk og rwandisk ungdom. Ungdom er ungdom uansett. Vi tror ikke at noen er født gode eller onde, men vi tror heller ikke at vi alle blir født med samme muligheter. Alle blir født med ulike forutsetninger i livet, og ofte er det ekstremt urettferdig.

Vi støtter ungdoms kamp for en mer rettferdig verden, uansett hvor de kommer fra. Fordi alle fortjener frihet til å leve.