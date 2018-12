DEBATT: Vi må skape et inkluderende og godt miljø for alle barn i byen vår, uavhengig av fysiske forskjeller.

Jeg er så heldig å få være tante til en tøff, modig, smart og omtenksom femåring. En undrende, nysgjerrig, lærevillig og livsglad gutt. En gutt som må jobbe dobbelt så hardt for å klare det som andre tar for gitt. Han har cerebral parese, men det er ikke noe som stopper han. Vel, selve diagnosen stopper han ikke - men byen vår gjør det.

Jeg jobber som lærer, og vet at et inkluderende læringsmiljø er viktig for at et barn skal kunne utvikle seg. Vi tilpasser klasserommene og skolene. Barn med spesielle behov kan søke om ekstra utstyr til hjelp i undervisningen. Og det står dyktige assistenter og lærere klare til å hjelpe og veilede.

I skolen møter vi på slagord som «ingen utenfor», og det danses «BliMe»-dans for å vise at alle er inkludert. På skoler og i barnehager legges det til rette for inkludering. Men i byen vår er det annerledes.

Har du noen gang gått gjennom en park og tenkt «oi, så mange flotte lekeapparater det er kommet?» Jeg har.

Jeg har sett parker bygges opp med fine nye apparater, noen til og med digitale. For alle vet at lek er viktig for barns utvikling.

Jeg har sett skoler og barnehager bli bygget med rutsjebaner, disser og trampoliner. For alle vet at lek er viktig for barns utvikling.

Men hva da med de barna som sitter i rullestol, eller trenger hjelp fra en voksen?

Vi kan ikke sende en rullestol nedover rutsjebaner. Eller la et barn som ikke kan holde seg fast, disse på en disse. De minste kan få hjelp av voksne. Men går du i 7. klasse blir saken en annen. Da blir man stående utenfor.

I Oslo har de lekeplasser som er tilpasset barn med nedsatt funksjonsevne. Ute i den store verden har de disser tilpasset rullestolbrukere. Og vannparker hvor man kan kjøre gjennom vannstråler med rullestol. Det finnes mange lekeapparater for barn med nedsatt funksjonsevne. Vi har bare ingen i vår by.

Det kan vel ikke kreve så mye å lage lekeapparater som også er tilpasset barn med funksjonsvansker?

La oss ikke glemme de som alltid blir sittende å se på når de andre barna leker. Vi må skape et inkluderende og godt miljø for ALLE barn i byen vår. Uavhengig av bakgrunn og fysiske forskjeller.

Ingen skal stå utenfor!

