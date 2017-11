Selv om private legemiddelfirma av og til opptrer uakseptabelt, er ikke et statlig selskap løsningen.

Legemiddelindustrien gjør en uvurderlig innsats med å utvikle medisiner som redder liv og holder oss friske. I BT 30/10 skriver Ivar Jørdre at legemidler bør forskes frem, prøves og distribueres av statlige foretak. Det er en veldig dårlig idé.

Det ligger massiv forskning, både offentlig og privat, bak nye legemidler. Slike nyvinninger kan ikke vedtas politisk. Det offentlige er allerede tungt involvert gjennom egen forskning, tildeling av forskningsmidler og klinisk samarbeid. Vi har imidlertid ikke forutsetninger for å bygge en legemiddelindustri i offentlig regi som kan ivareta vårt behov for nye legemidler.

Tidvis opptrer private legemiddelfirma uakseptabelt, men et statlig legemiddelselskap er ikke løsningen. Vi må la de beste hodene løse medisinske gåter i godt samarbeid mellom grunnforskning, klinikk og legemiddelfirma.

Samtidig må det offentlige sette foten ned når industrien tøyer strikken for langt i forsøk på å maksimere egen gevinst. Urimelig høye kostnader for en enkelt pasientgruppe går ut over alle andre. Legemiddelindustrien må innse at uten kunder som vil betale, blir det dårligere lønnsomhet lang sikt.

Har du meninger? Send innlegg til debatt@bt.no og følg oss på Facebook!