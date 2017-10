I høst har folk glemt sine egne forventninger og spådommer de hadde før sesongstart.

2016 var en fantastisk sesong. Fortjent ble Lars Arne Nilsen hedret med tittelen «Årets trener», nettopp fordi ingen hadde trodd at nyopprykkede Brann hadde sjans til å spise kirsebær med de store.

I år har Brann også kjempet i toppen. En liten stund ledet de Eliteserien. Som i 2016 er det bedre enn alle hadde forventet. VG sjekket tabelltipsene i rundt om i landet og oppsummerte: Absolutt ingen forventer at Lars Arne Nilsens menn skal gjenta suksessen. Brann blir tippet som nummer seks og syv av samtlige.

Skepsisen lå nok i at Brann ikke forsterket nevneverdig før årets sesong begynte, og at flere nøkkelspillere forsvant ut Stadionporten. Historien viser også at sesong to etter opprykk kan være tøff. Personlig tenkte jeg at når denne sesongen er ferdig er topp 6 helt greit, og plass i Europa - fantastisk.

Men noe har skjedd.

I høst har folk glemt sine egne forventninger og spådommer de hadde før sesongstart. Den gode sesongen i fjor, og oppturen tidligere i år har nesten blitt en ulempe for Brann. For nå er det ingen som snakker om at Brann fortsatt leverer bedre enn man trodde, eller at Brann fortsatt kan få en god sesong. Eller at Brann fortsatt er i prosessen med å bygge opp en god klubb.

Det er nesten som om vi har glemt 2014 og 2015. For aviser og sosiale medier melder at Brann skuffer. Noen snakker om LAN sine svakheter som trener, andre peker Sportssjef Soltvedt sine dårlige overgangsvindu, noen igjen mener at Brann har spilt skuffende fotball.

Selvsagt har man rett i at det er skuffende å være helt på toppen, og å kjempe om medalje for så å miste det mot slutten. Jeg var selv ganske langt nede etter kampen i Molde. Men så kikket jeg meg tilbake og så hvor vi var bare to år tilbake. For det er virkelig mye å glede seg over!

Brann har for første gang på aldri så lenge en sunn økonomi. Jeg kan ikke huske sist Brann hadde et budsjett som gikk rundt uten at det var takket være rike onklers gaver. Skal du bygge toppklubb må du ha en sunn økonomi. Du må kunne stå på egne ben, og ha muligheten til å planlegge fremover i tid.

Brann ligger på dette tidspunkt tre poeng unna bronse, og fire poeng unna sølv. Fjerdeplassen som de ligger på nå, betyr ganske sannsynlig nok et forsøk i Europacupen. Spør du meg er Europa viktigere enn bronse og sølv. Så lenge en ikke har sjans på gullet, er Europaligaen viktigst.

Brann er også det tredje mestscorende laget i Eliteserien. Målforskjellen er nest best, kun slått av Rosenborg. Så den kjedelige fotballen mange snakker om stemmer ikke med tallene.

Jeg håper at alle som har blitt bitt av historieløsheten klarer å fjerne skylappene sine litt. Og om den enorme skuffelsen kommer snikende flere ganger denne sesongen, så se deg tilbake og tenk hva du selv forventet før oppturen begynte.