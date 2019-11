Husk verdien av det vennlige smilet

Det er ikke alt vi forventer oss som skaper julefred.

ETTERTANKE: Sølvi Marie Pedersen oppfordrer alle til å tenke over hva som betyr noe, nå i den travle førjulstiden. NTB Scanpix

Debattinnlegg

Sølvi Marie Pedersen Bergen

Hei, hei, nå kommer julen snart, og vi er med i løpet. Vi hiver oss rundt hvert eneste år, for her skal det bakes og kjøpes.

Vi gnikker og gnir, svetter og peser, løper rundt på kjøpesentrene til vi er røde i fjeset, med lister så lange som onde år, hipp hurra, det skal bli jul i år.

Har du begynt, si meg, er du ferdig, kakemennene er for lengst kommet, å Gud, vi må komme i gang, hiv deg rundt i julemaratonstresset.

Sølvi Marie Pedersen Privat

Brev og pakker, posten skal frem, ut i skogen og hogge trær, inn i hjemmet og pynte, det er ikke noe besvær.

Jeg ønsker meg, ja, jeg vil ha, kan jeg få to, for da blir jeg så glad. Ja, alle skal få, for glade vi blir, når kvelden er kommet og vi sammen siger i sofaen ned.

Ble du glad, var du fornøyd, for du kan jo bare bytte. Om du ikke ble fornøyd, gi det til en du kjenner, så vippser jeg heller litt, hipp hurra, nå blir alle glade.

Og midt i alt vi oppfylle skal av ønsker og bytting av gaver, kan det være vi glemmer noe viktig, nemlig at det som skaper noe mellom oss ikke er laget av fabrikker.

Det er ikke tingen, det er ikke ønsket, det er ikke alt vi forventer, som skaper en stemning av julefred, det skapes kun av relasjoner som gir varmt vennskap.

Det er den klemmen, det vennlige smilet, at jeg ser deg og du ser meg.

Det at vi sammen kan huske på at det gode er skapt av at vi mennesker, vil gi av oss selv, og ikke at vi kjøper en gjenstand.

For selv om gjenstanden er fin og helt sikkert nyttig, er det det vennlige smilet som gir varig inntrykk.

God advent!

