Få de mørke tankene frem i lyset.

TABU: Selvmord og suicidale tanker er tabubelagt, men altfor mange sitter med tanker om å ta sitt eget liv, skriver Johanne Magnus. Foto: Marie Havnen

Johanne Magnus Skribent

Tragediens bølge slo inn over landet 1. juledag. En mann midt i livet hadde valgt å ta sitt eget liv. Ari Behn var en anerkjent multikunstner som også, i flere år, var gift med prinsessen. Slikt gir overskrifter. Det smerter å tenke på hvilket mørke Ari Behn gikk og bar på. Men om nyheten kan få oss til å snakke mer om selvmord, er det et lys i mørket.

Hjelpetelefonen til Mental Helse har fått synlighet i Dagsrevyen gjennom romjulen. Og det skrives og diskuteres om selvmord i alle mediene. Det er viktig og flott. Men la oss ikke glemme alle dem bak mørketallene, dem vi ikke hører om. Den offentlige samtalen må fortsette når sensasjonen har lagt seg.

Selvmord og suicidale tanker er tabubelagt, men altfor mange sitter med tanker om å ta sitt eget liv. Å streve psykisk vil én av fem oppleve, og nærmere 600 mennesker i Norge tar sitt eget liv årlig. Det er skremmende å tenke på. Å velge bort livet kan være forståelig, men likevel uendelig tragisk. Åpenhet kan hjelpe.

Om vi kan ta med oss dette inn i det nye året: Vi kan aldri vite hvilke vansker en annen person står i. Hvilken sorg og kamp som skjuler seg bak suksesser. Vi kan ønske å blinke på samfunnets stjernehimmel, men det beskytter ikke mot mørket bakenfor.

Ring, ta kontakt med din neste. Samtaler kan redde liv, som Mental Helse sier.

Terskelen for å be om hjelp må senkes og tilbudet kan ikke løftes nok frem. Selvmordsstatistikken er et samfunnsproblem. Politikerne kan engasjere seg mer i forebyggende tiltak.

I 2020 håper jeg vil fortsetter å snakke om selvmord. Om de mørkeste tankene, få dem frem i lyset. For det er liv(et) vi snakker om. Ta vare på hverandre.

Mental Helses hjelpetelefon: 116 123

