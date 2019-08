Jeg var ung og forbannet da Forum kino stengte

I dag er jeg er overbevist om at 19 år gamle Erlend Horn ville nikket anerkjennende til dagens Forum.

ÅPNER: I 2007 skrev Erlend Horn (V) sitt aller første leserbrev til Bergens Tidende. Det handlet om salget av Forum Kino. I kveld åpner han nye Forum. Bård Bøe (arkiv)

Debattinnlegg

Erlend Horn Byråd for sosial, bolig og inkludering (V)

For mindre enn 2 timer siden

FORBANNET: I 2007 var Erlend Horn og Peder Nordahl-Hansen forbannet over salget av Forum Kino. Faksimile, Bergens Tidende (29.05.2007)

I likhet med de fleste bergensere har jeg et forhold til Forum, gjennom kinoen som var her. Det var her jeg så alle de tre midnattspremierene på «Ringenes Herre»-trilogien etter noen rimelig kalde netter i billettkø. For en Kronstad-gutt var Forum Kino min nærkino.

Som byråd for Venstre har jeg fått delta på mange spennende ting de siste fire årene. Å få åpne Forum Scene i kveld, på vegne av Bergen kommune, blir ekstra kjekt. I 2007 skrev jeg mitt aller første leserbrev til Bergens Tidende. Om nettopp Forum.

Bergen kommune hadde, i all sin visdom, besluttet å selge Forum. Det ble kroken på døren for videre kinodrift. Jeg var 19 år og forbannet, men valgte å komme med innspill til de nye eierne, i stedet for å surmule.

En kamerat og jeg skrev, under tittelen «Et forum for folket», at vi håpet at eierne ville la seg inspirere av filmregissøren Peter Jackson. Han hadde kjøpt en slitt, men tradisjonsrik kino i sin hjemby Wellington. «Denne holder han nå på å pusse opp, og vil gjenåpne den som en kino som utelukkende skal vise gamle klassikere fra det forrige århundret. Her skal de ansatte kle seg i historisk korrekte uniformer, og billettene vil være som de var på Charlie Chaplins tid», skrev vi entusiastisk.

Veslevoksne som vi var, fortsatte vi: «Da hadde ikke det bare vært actionglade ungdommer som kunne nyte en kveld på kino, men også den eldre generasjonen, som kunne gjenopplevd klassikere som «Lawrence of Arabia», «Citizen Kane» og «Tatt av Vinden»».

Selv om Forum Scene ikke blir akkurat slik, er jeg overbevist om at 19 år gamle Erlend Horn ville nikket anerkjennende til Forum, som en kulturarena for alle bergensere, med alle slags meninger og livssyn. Den storstilte oppussingen har gjort Forum til mer enn et arkitektonisk Ole Landmark-smykke. Det vil også bli en konsert-, kultur- og konferansearena, som vil huse mange minneverdige opplevelser i årene som kommer.

Venstre og byrådets ambisjon er at Bergen skal være Nordens mest nyskapende kulturby. En ny scene både for profesjonell kultur og amatørkultur tar oss et steg videre mot målet.

Publisert 29. august 2019 19:46