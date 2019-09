Frihetsfølelsen Bybanen gir meg kan nesten ikke beskrives

INKLUDERENDE: Camilla Stensletten føler seg velkommen på Bybanen. Her er hun sammen med sønnen Emil Aleksander og hunden Max. PRIVAT

Debattinnlegg

Camilla Stensletten Rullestolbruker og medlem i SV

Jeg liker å reise, og som kvinnhering har alltid Bergen vært «byn».

Byen vi ofte tar en helgetur til. Hurtigbåten til Bergen er vel av de få offentlige transportmidlene som har vært greit å reise med rullestol i mange år. Skal jeg reise lenger, blir fly fra Bergen det enkleste med rullestol i dag.

Som rullestolbruker er jeg vant til å hele tiden måtte tenke på ting funksjonsfriske slipper. Kommer jeg meg inn på det stedet? Kommer jeg meg av fortauet i andre enden når jeg først har kommet på? Har bussen rullestolheis, og om den har det, har sjåføren tid til å bruke heisen så jeg kan få være med?

De fleste busser krever, som med rullestoltaxier, at man ringer og bestiller i forveien. Flere ganger har heisene ikke fungert. Taxier er en historie for seg selv. Det er ikke bare å ta seg en spontan tur, for å si det sånn. Og det gjelder i hele Norge. Nettopp derfor ble jeg så glad da jeg oppdaget hvor bra Bybanen er blitt.

Jeg blir nesten rørt av å tenke på det. Det høres sikkert rart ut for mange. Men den følelsen av frihet som Bybanen gir meg kan nesten ikke beskrives. Sønnen min og jeg kan endelig reise rundt i Bergen når vi vil. Så enkelt. Jeg kjører rett på, og rett av uten å måtte vente på hjelp og krysse fingrene for at vi i det hele tatt får bli med.

Min sønn er nå 7 år, og har opplevd mange ganger at vi må stå i regn og vind og vente på forhåndsbestilte taxier som kommer for altfor seint. Eller busser mamma ikke kan være med. Han har nok måtte vente lenger enn de fleste andre både før og etter en tur på Leos lekeland eller Rush trampolinepark.

Som mamma prøver jeg å beskytte han fra det så godt jeg kan, men skuffelsen har ikke alltid vært like lett å skjule. Derfor ble det rørende for meg den første gangen vi tok bybanen til Flesland. Da sønnen min med gnist i øynene og lykkelig stemme sier: «Mamma, de har laget det for deg»

At Bybanen er miljøvennlig er selvfølgelig viktig og bra, men Bybanen er også for alle! Det er minst like viktig. Det gleder meg å se at kollektivtrafikken sakte, men sikkert går på fremover, også for oss på hjul. Men jeg savner at politikere også argumenterer med nettopp det at den er tilgjengelig for alle, og hvor viktig det er når utbygging av Bybanen diskuteres.

Heretter tar vi Bybanen så langt det er mulig. Ikke bare får jeg mulighet til å føle meg som en del av fellesskapet, jeg får også mulighet til å reise miljøvennlig. Begge deler betyr mye for meg.

Heia Bybanen!

Publisert 11. september 2019 18:07