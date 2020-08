Politisk korrekthet synes å ha smittet Norge

Det var den tyske studenten som burde bedt om forlatelse.

Tyske Klaus Stadtmueller reagerer på en hendelse med en tysk student og norsk professor på Universitetet i Bergen. Foto: PRIVAT

Debattinnlegg

Klaus Stadtmueller Tysker i Cape Town

Først nå fikk jeg vite av en gammel skolekamerat og venn om den uverdige farsen ved Universitetet i Bergen.

En professor er blitt irettesatt etter en uskyldig liten bemerkning om tyskere i Norge.

Det var åpenbart en tysk student som beklaget seg overfor universitetsledelsen, og denne igjen var tilsynelatende svært så ivrig til å be om unnskyldning på vegne av professoren.

Jeg kan bare beklage inderlig denne amerikanske uvanen av såkalt politisk korrekthet. Nå synes den å ha smittet Norge også.

Enda verre er det at den i dette tilfellet ble importert av en sensibel og gråteferdig tysk gjest i Norge.

Jeg er selv en av disse tyskerne som var der. Lenge etter hanseatene, og også etter andre verdenskrig. Jeg kom til Bergen som ung tysker, gikk på Fana kommunale høiere almenskole på Paradis og tok artium i 1960.

Selvfølgelig var jeg og hele familien min stadig bevisste om at tyskerne under okkupasjonen hadde herjet i Norge, og brakt usigelig ulykke over menneskene. Det kan det ikke være noen som helst tvil om.

Å henvise til dette beklagelige faktum, til og med i en veldig tilbakeholden form, kan sannelig ikke være noe å sette munnkurv på noen for, og be om unnskyldning for.

Etter min mening skulle heller den tyske studenten be om forlatelse, for alt bryet han har stelt i stand. Forhåpentligvis kommer universitetsledelsen frem til en innsikt om at den desidert har overreagert på bekostning av en ansatt, som kan gjøre krav på vern av arbeidsgiveren.

PS: Da jeg sist var i Bergen for noen få år siden, fant jeg Fisketorget og enda mer Bryggen (som etter krigen forståelig nok tapte adjektivet tysk), aldeles avskrekkende overbefolket av hundrevis av turister fra et cruiseskip – mange av dem tyskere.