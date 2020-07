Kulturbransjen blir diskriminert

Politikerne har stemplet Kultur-Norge som den store stygge ulven når det gjelder koronasmitte.

Nordic Tenors skulle hatt over 50 konserter frem til jul, men det er usikkert hvor mange som blir gjennomført, skriver Jan-Tore Saltnes (til høyre), som er medlem av gruppen. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Jan-Tore Saltnes Nordic Tenors

Kjære Abid Raja og norske politikere!

Da Norge ble stengt på grunn av covid-19-pandemien, ble det sagt at dette var en dugnad. Nå føles det mer og mer som diskriminering.

For der utesteder åpner og flypassasjerer igjen kan sitte skulder ved skulder, er det avstandsregelen som gjelder i Kultur-Norge.

Fra midten av mars har jeg personlig tapt over halvparten av mine inntekter, og selskapet jeg er en del av, har tapt 95 prosent av omsetningen. Men det er ikke dette som bekymrer meg mest.

Har dere tenkt på langtidsvirkningen av restriksjonene dere har gitt kulturbransjen? Det tar tid å selge billetter – lang tid. Og det tar enda lengre tid å fjerne et dårlig rykte.

Hvorfor skaper dere et bilde av at det å sitte edru på et sete i Grieghallen medfører større smitterisiko enn å stå godt påseilet på et utested, spør Jan-Tore Saltnes politikerne. Foto: PRIVAT

At dere velger å tillate fulle fly til nesten hele Europa så lenge folk bruker munnbind, mens kulturhusene bare får benytte én fjerdedel av kapasiteten sin, fremstår for meg helt uten mening.

Kunne det ikke vært påkrevd med munnbind på norske kulturhus? På norske utesteder og i private hjem står folk godt påseilet som sild i tønne. Hvorfor skaper dere et bilde av at det å sitte edru på et sete i Grieghallen medfører større smitterisiko?

Selv skulle jeg hatt over 50 konserter med Nordic Tenors fra 30. august til 22. desember, men det er usikkert om hvor mange som blir gjennomført, og om vi får noen som helst kompensasjon etter 31. august.

Når dere endelig offentliggjør at norske kulturhus igjen skal åpnes for fullt, er jeg redd alle kompensasjoner bortfaller.

Jeg er redd for at vi som arrangerer konserter i lang tid vil lide av sviktende billettsalg på grunn av kortere salgstid, og for at dere har gitt Kultur-Norge, helt uten grunn, stempel som den store stygge ulven når det gjelder koronasmitte.