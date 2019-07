Unge gutter i damegarderoben er tydelig flaue

DEBATT: Jeg tror det er mindre vanlig at jenter i 5–6 års alderen er med sin far i garderoben.

DAMEGARDEROBEN: Ofte er gutter med mor inn i offentlige dusj- og garderobeanlegg. Noen av dem synes jeg er for store til å være der, skriver Elisa Bergesen. NTB Scanpix

Elsa Bergesen Salhus

Å dele dusj med ti nysgjerrige unger kan få hvem som helst til å beholde badedrakten på, sto det nylig i et leserinnlegg om hygiene i offentlige dusj- og garderobeanlegg. Jeg har lyst til å ta opp en annen problemstilling.

Ofte er gutter med mor i offentlige dusj- og garderobeanlegg. Noen av dem synes jeg er for store til å være der, og jeg har gjentatte ganger sett at unge jenter tydelig har reagert og prøvd å skjule seg. Jeg har også tydelig sett på unge gutter som er blitt tatt med inn i damegarderoben, at de er veldig flaue selv.

Noen ganger har jeg ytret forsiktig at jeg synes den gutten kanskje er litt for stor. Som regel svarer mor at sønnen ikke bryr seg det minste, så det er ikke noe problem. Jeg har aldri tatt diskusjonen videre av hensyn til både barnet, den voksne og folk rundt. Likevel synes jeg dette svaret blir å snu det litt på hodet.

Det er nok riktig at noen gutter ikke bryr seg, men andre får kanskje heller ikke et valg.

Jeg tenker på jentene, også. Vi vet at jenter flest, i noen faser, ligger litt lenger frem i utviklingen. Jeg tror det er mindre vanlig at jenter i 5–6 års alderen er med sin far i garderoben.

OPPFORDRING: Jeg ønsker at vi voksne tenker på barna våre, og på andres barn, og er litt hensynsfulle, skriver Elisa Bergesen. PRIVAT

Nå kommer nok problemstillingen med enslige foreldre opp. Ja, jeg har hørt noen svare at man ikke har andre muligheter. Jeg har også fått til svar at de har spurt i billettluken og møtt forståelse for at de er alene. Da har de i hvert fall tenkt over at barnet kanskje er litt for stort.

Jeg skjønner selvsagt problemstillingen. Men av hensyn til andre, må man tenke over om det finst andre muligheter.

Nå er jeg en dame på 53 år som ikke bryr meg stort om en gutt ser meg naken. Men hadde jeg vært fem eller seks år, og faktisk også fire, tror jeg aldri at jeg hadde glemt det. Der er vi selvsagt forskjellige. Men jeg har sett en del tydelig flaue jenter, som sikkert husker en slik oppleving i lang tid.

Jeg mener ikke å si at dette er helt krise. Langt ifra. Men jeg ønsker at vi voksne tenker på barna våre, og på andres barn, og er litt hensynsfulle.

Publisert 25. juli 2019 12:33