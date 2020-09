BT la til rette for Sians løgner

Innsenderne reagerer på at BT trykket innlegg fra Sian (Stopp islamiseringen av Norge) og Bergen moské side om side. Faksimile: BT 22. august

Debattinnlegg

Axel Fjeld på vegne av Antirasistisk utvalg i LO i Bergen og Omland

BT valgte lørdag 22. august å publisere en tekst av Sian-leder Lars Thorsen samtidig med et innlegg fra Badreddine Maizi i Bergen moské.

Dette skjedde øyensynlig ut ifra en hensikt om å la begge sider slippe til, både de som ønsker at muslimer i Norge skal få leve i fred, og de som ønsker å undertrykke og deportere dem. At dette skal være løsningen, er en av flere grunnløse myter som preger den offentlige samtalen om ytre høyre.

Thorsen fikk i sin tekst anledning til å fremstille Sian som noe helt tilforlatelig og normalt. Den jevne leser vil fort få inntrykket av at Sian bare er en kontroversiell organisasjon med viktig religionskritikk på hjertet.

BT gjorde ingen forsøk på å kontekstualisere Sian. Det ble ikke nevnt at Thorsen er dømt for grove hatytringer mot muslimer. Det ble ikke nevnt at Sian har bånd til nazistene i Den Nordiske Motstandsbevegelsen. Det ble heller ikke innhentet uttalelser fra fagmiljøene. Slik la BT til rette for Sians løgner.

Ved å publisere innlegget uten kontekstualisering ble BT en del av Sians propaganda ved å hjelpe dem med å hvitvaske seg selv og fremstå som en normal og akseptabel del av norsk offentlighet, og bidro dermed til å normalisere dem.

Det er svært kritikkverdig at BT svikter på denne måten.