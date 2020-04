Det viktigste nå er at unge ikke velger bort høyere utdanning

Høyere utdanning er avgjørende for innovasjonsevne og omstilling av økonomien.

Frykt for en trang studentøkonomi må ikke avgjøre valget om å ta høyere utdanning, skriver UiB-rektor Dag Rune Olsen. Foto: Bård Bøe

Debattinnlegg

Dag Rune Olsen Styreleder for Universitets- og høgskolerådet og rektor ved Universitetet i Bergen

Den økonomiske nedturen etter koronaepidemien kan bli langvarig. Og virkningen kan forsterkes dersom unge velger bort høyere utdanning, og i dag, 15. april, er siste frist for å søke studier.

Før påske la Holdenutvalget frem sine økonomiske analyser av koronatiltakene. Uansett hvilke smitteverntiltak regjeringen velger, så vil den norsk økonomien være svekket fremover. Etter hvert som pandemien sprer seg fra kontinent til kontinent vil også internasjonal handel og den globale økonomien lide.

Sjefen for Det internasjonale pengefondet, Kristalina Georgieva, frykter en økonomisk resesjon verden ikke har sett siden den store depresjonen i begynnelsen av 1930-tallet. Og resesjonen kan bli langvarig.

Analyser utført av OECD viser at veksten i BNP de siste tiårene i stor grad skyldes arbeidsinntaket fra personer med høyere utdanning. Høyere utdanning er avgjørende for innovasjonsevne og omstilling av økonomien. Dersom unge i kjølvannet av koronapandemien velger bort høyere utdanning, kan det forlenge den økonomiske resesjonen.

Allerede nå kommer det alarmerende meldinger fra universiteter i Storbritannia og USA. Frykten er at studenter skal utebli fordi familieøkonomien ikke tillater investering i høyere utdanning. Internasjonale studenter fra asiatisk land ser også til å utebli.

I Norge er høyere utdanning gratis, og unge trenger i mindre grad å bekymre seg for sin egen økonomi. Det er likevel ikke kostnadsfritt å studere, og de fleste opparbeider seg et betydelig studielån som tross alt skal betjenes.

Mange studenter letter derfor på studentøkonomien ved deltidsjobber i sektorer som nettopp i koronatider er blant de hardest rammede. Det er svært uheldig om unge vegrer seg for å velge høyere utdanning som følge av utsikter til en trang studentøkonomi.

Fristen for å søke høyere utdanning er 15. april. Først da og frem mot studiestart vil vi se hvordan koronapandemien faktisk påvirker unges utdanningsvalg. Det er naturligvis mulig at flere unge i større grad vil velge fag som har vist seg å være samfunnskritisk gjennom pandemien, slik som helsefagene.

Men det er også mulig at unge ikke lar seg rive med av applaus fra trapper og balkonger for dem som står i første rekke for å betjene samfunnskritiske funksjoner uten å se tilsvarende begeistring igjen på lønnsslippen.

Vi vet heller ikke om unges engasjement for grønn omstilling og bærekraftig næringsliv og arbeidsplasser står seg gjennom pandemien. Unges utdanningsvalg påvirkes av rollemodeller, foreldre og familie, og deres omgangskrets.

Rådgivere landet over har normalt en sentrale rolle i å veilede unge i deres valg av utdanning og yrke. Videregående skoler, som samfunnet for øvrig, befinner seg i en ekstraordinær situasjon og veiledningstjenesten har en tilsvarende krevende oppgave. Foreldrenes og familiens råd teller da desto mer.

Det viktigste nå er at unge ikke velger bort høyere utdanning.