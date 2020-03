Vindkraft er ikke samfunnskritisk virksomhet

Å fravike karantenekravet for vindkraftbransjen vil svekke tilliten til koronareglene.

2020-03

Koronapandemien kan bare håndteres gjennom en stor felles dugnad, også fra vindkraftbransjen, skriver Sveinulf Vågene. Foto: Frank May / NTB scanpix

Debattinnlegg

Sveinulf Vågene Fagsjef, Motvind Norge

BT skriver 24. mars at vindkraftbransjen søker unntak fra korona-regler. Er det rimelig at denne bransjen nok en gang skal få særbehandling?

Vindkraftbransjen har lenge vært en beskyttet industri, som myndighetene har tøyd seg svært langt for å tekkes og legge til rette for. Et eksempel er elsertifikatene, der vindkraftverkene får en subsidie som betales av strømkundene.

Som om ikke det var nok, fikk bransjen i 2015 en ny særrett ved reduksjon i avskrivningstiden fra tjue til fem år. Det utgjør over to øre i besparelse pr. kilowattime kraft produsert – igjen på fellesskapets regning.

Den største støtten er imidlertid at vindkraftverkene får tilnærmet gratis transport av kraften til utlandet, gjennom kraftnett som bekostes av nettleie betalt av norske strømkunder. Det er ikke å ta munnen for full å si at vindbransjen har blitt vant med å få det som den vil.

Det kommer derfor ikke som noen overraskelse at bransjen, til og med i disse koronatider, er frempå og søker OED om nok en særrett. De vil komme på listen over samfunnskritisk virksomhet, slik at de kan få unntak fra karantenereglene.

De ønsker å unngå å sette sine utenlandske arbeidere i 14 dagers karantene, når de kommer til Norge. Disse arbeiderne har tidligere vist seg å være underbetalte østeuropeere, som hyres inn av underleverandører for å redusere kostnadene.

Slik økes fortjenesten ved salg av nøkkelferdige vindkraftverk til utenlandske finansinstitusjoner.

En slik institusjon er Blackrock, verdens største finansinstitusjon, som kjøpte Guleslettene vindkraftverk i Sunnfjord av Zephyr. Med dagens kronekurs forvalter de en kapital på cirka 80.000 milliarder kroner, nesten dobbelt så mye som Tysklands brutto nasjonalprodukt.

I de siste ti årene har Norge i snitt produsert syv prosent mer kraft enn vi bruker. Denne kraften må eksporteres til utlandet. Vi har altså mer enn nok kraft til eget bruk. Bygging av vindkraftverk er derfor på ingen måte noen samfunnskritisk aktivitet – tvert imot.

Det kan bli ødeleggende for folks tillit til regjeringens forvaltning av koronatiltakene, dersom man skulle fravike karantenereglene, for å importere utenlandsk arbeidskraft med formål å lette byrdene for store internasjonale finansinstitusjoner.

Det er et unntak som vil øke smitterisikoen for befolkningen, samtidig som norske selskap, reiseliv og bønder må stå med hendene bundet og se på at deres livsverk forvitrer.

Koronapandemien kan bare håndteres gjennom en stor felles dugnad, hvor alle må være med og ta sin del av byrdene. Det gjelder også vindbransjen.

Staten og fagforeningene må ta ansvar for å påse at eventuelle utenlandske arbeidere får betalt mens de sitter i karantene.