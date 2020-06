Fjern rentefradraget på boliglån

Når renten nå er rekordlav, finnes det ikke en bedre anledning til å gjøre det.

Debattinnlegg

Sebastian Skaug Samfunnsøkonom

Rentefradrag på bolig er en uting og fungerer som en regressiv skatt. Koronakrisen med rente langt ned på ett-tallet har gitt myndighetene en kjærkommen anledning til å bli kvitt skatteordningen, og de bør gripe sjansen.

Rentefradrag er en relativt populær subsidieordning, og det er også grunnen til at politikerne ikke tør å røre den. Et boliglån kan være vanskelig å håndtere, og de aller fleste som eier en bolig, synes det er fint å få igjen penger på skatten.

Tre av fire husholdninger eier boligen de bor i, og fjerning av rentefradraget vil være lite populært hos mange av dem.

Problemet er bare at penger ikke vokser på trær. Når de aller fleste husholdninger eier egen bolig og får rentefradrag, betyr det i praksis kun at husholdningene subsidierer hverandre.

Rentefradraget er derfor på mange måter en problematisk ordning. Tanken er å gjøre det enklere for folk flest å eie egen bolig.

I praksis innebærer ordningen imidlertid at de med god nok råd til å eie egen bolig, får et større skattefradrag, mens personer på leiemarkedet, som ikke har råd til å eie egen bolig, holdes utenfor.

De bemidlede, med høye lønninger og dertil hørende høye lån i luksusvillaer, blir vinnerne. De ubemidlede, gjerne unge voksne, personer på trygd, med flere, blir taperne.

Slik sett er rentefradraget en regressiv skatt. De rike får mest, stikk i strid med den norske tradisjonen om at de som tjener mest, også skal bidra med mest.

Det burde være enkelt for en hvilken som helst regjering å fjerne rentesubsidiene, og bruke pengene staten sparer, på en generell skattelette. På den måten tjener ikke staten penger, og husholdningene taper ikke.

Pengene blir bare litt mer rettferdig fordelt. De som ikke eier bolig eller bor billig, tjener, og de som har dyre hus til over ti millioner, taper.

Når renten nå er rekordlav på mellom 1,3-1,5 prosent, finnes det heller ingen bedre anledning til å gjøre dette på. Med lavere renteutgifter vil også subsidien på 22 prosent av utgiftene bli lavere, og overgangen blir mindre.

Ettersom renten er halvert sammenliknet med hvordan den var for bare noen måneder siden, vil også tilbakebetalingen av skatten halveres.

Det gjør at avskaffelsen av ordningen på nåværende tidspunkt vil merkes mindre for den enkelte husholdning, enn den ville ha gjort ved inngangen av 2020.

Regjeringen kan samtidig redusere skatten for husholdningen med et tilsvarende eller større beløp, slik at en gjennomsnittlig husholdning tjener inn beløpet i god tid før neste skattemelding.

Redusert inntektsskatt er i tillegg god næringspolitikk i en vanskelig tid.

Det er ingen grunn til at vi skal subsidiere hverandre, og at vi skal premiere dem med høyest lån på bekostning av leietakere. Vi bør benytte anledningen med lav rente til å lage en bedre og mer rettferdig skattepolitikk.