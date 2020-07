Vekt sier svært lite om helse

Vi sykeliggjør overvekt og gjør vekten til den viktigste indikatoren for individets helse. Det hjelper oss lite.

Overvekt gir ikke automatisk helseutfordringer. Vekt i seg selv sier rett og slett lite om helse, ifølge innsenderen. Foto: NTB scanpix

Cathrine Nitter og Marianne Clementine Håheim ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser

Spis mindre sukker og beveg deg mer. Vi har hørt det før. Mange ganger. Til tross for at det ikke er noe vitenskapelig dokumentasjon som kan bekrefte at livsstilstiltak alene gir varig vektendring.

Temaet overvekt og fedme har blitt diskutert med jevne mellomrom så lenge vi kan huske. Ny forskning kommer stadig til, uten at dette har påvirket debatten i noen særlig grad. Argumentene om sukker og aktivitet dukker nemlig opp hver bidige gang.

Paradoksene er flere. Det har aldri eksistert så mye kompetanse på kosthold som det gjør i dag, likevel har vi aldri vært fetere; 60–70 prosent av voksne nordmenn har i dag en overvekt. Vi fortsetter å tilby vektreduserende behandling med manglende eller lite fokus på psykisk helse, selv om det ikke foreligger noen dokumentert langtidseffekt.

Fremfor alt fortsetter vi å sykeliggjøre overvekt, til tross for at lite forskning støtter påstanden om at overvekt i seg selv har sammenheng med tidligere død.

Om så var, vil de færreste på lengre sikt kunne redusere vekten med diett og økt aktivitet. Mange vil gå ned i vekt på kort sikt, men de fleste legger på seg igjen i løpet av tre til fem år, selv om de vedlikeholder diett og trening.

Det som derimot viser seg å ha sammenheng med tidlig død og redusert livskvalitet, er livsstilsrelaterte sykdommer, og den sammenhengen ses uavhengig av vekt. Alle er tjent med å gi kroppen det den trenger – regelmessig og variert næring, samt litt bevegelse. Helsegevinsten i å endre livsstil, for dem som trenger det, kommer også uavhengig av vekten.

Overvekt gir ikke automatisk helseutfordringer. Vekt i seg selv sier rett og slett lite om helse. Andre spørsmål er vel så viktige, om ikke viktigere å stille: Hvordan har du det? Har du noen å snakke med når livet er utfordrende? Har du mest gode eller dårlige dager? Trives du i skole/jobb?

Er svaret nei på ett eller flere av disse spørsmålene, er det ikke vekten som er eneste problem. I mange tilfeller kan et vektfokus i behandling gjøre vondt verre. Ved å sykeliggjøre vekten, sykeliggjør vi mennesker. Vi fremhever og behandler problemer som ikke nødvendigvis er der, og ender opp med mindre ressurser til de som faktisk trenger det.

Vi vet at slanking ikke fungerer, og at helse handler om mye mer enn kosthold og fysisk aktivitet. Er det ikke på tide at denne kunnskapen tas med i folkehelsearbeid og fedmebehandling?

Vi må jobbe for å finne de faktiske årsakene til helseproblemer, ikke bare anta at de skyldes overvekt. Vi etterspør et kunnskapsbasert folkehelsearbeid hvor man slutter å kave om vekten. Det er sannsynligvis store penger å spare på å skifte fokus i fedmedebatten.