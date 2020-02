De som kan renhold, bør styre bransjen

I Norge har man sterke rettigheter som arbeider, og man bør ikke bruke arbeidsmiljøloven som unnskyldning for å stenge private ute.

FORBLI PRIVAT: Nå er det politikere, byråkrater og skattepenger som har ansvaret for vaskingen i Bergen kommune, i stedet for profesjonelle. Foto: NTB scanpix (illustrasjonsfoto)

Fredrik Jomark Liberalistene

Norske politikere er altmuligmenn. Det ene året er de fiskeriminister og det andre samferdselsminister, eller kanskje kulturminister.

Er de supermennesker?

Nå kan de visst renhold også. Byrådet i Bergen skal nemlig ta over deler av renholdsbransjen.

Fredrik Jomark Foto: Privat

Det private markedet fungerer slik: Klarer du å tjene penger for eksempel ved å tilby den beste smarttelefonen til riktig pris, eller de beste renholdstjenestene, er det fordi du er bedre enn konkurrentene.

Belønningen er pengene fra samfunnet, det er målestokken på at man gjør en god jobb.

Når markeder kommunaliseres, opphører konkurransen. Planleggingen av renholdet må fortsatt gjøres, sjefsstillinger må opprettes, og vaskemidler og verktøy må kjøpes. Men nå er det politikere, byråkrater og skattepenger som har ansvaret, i stedet for profesjonelle.

Da er det ikke lenger noen måte å måle om de gjør en god jobb, eller om skattepengene blir brukt effektivt. Man trenger ikke bry seg om det, for man er beskyttet av et monopol.

Se for deg om de hadde gjort det samme med andre bransjer. Kommunen tar nå over alle dagligvarebutikker, for folk skal ikke tjene penger på andres behov for mat.

Kommunen tar over dekkskift på bilene sine. Kommunen tar over bygging av garderobeskap til kommunale boliger. Hvorfor er ikke dette også en god idé?

I Norge har man sterke rettigheter som arbeider, og man bør altså ikke bruke arbeidsmiljøloven – som det for øvrig finnes flere eksempler på at landets kommuner selv har brutt – som unnskyldning for å stenge private ute fra renholdsmarkedet.

Er det et problem med arbeidsrettigheter, så får man endre på disse i stedet.

Dette kan derimot være et planlagt trekk fra sosialistene å føre debatten hit, for hvis diskusjonen vris mot om statlig drift av serviceyrker er en god idé, har historien vist oss at markedet til enhver tid er bedre og mer effektivt enn politikere på å løse slike oppgaver.

Det var ingen som flyktet fra Vest- til Øst-Berlin.

