Kjønnspoeng er nødvendig

Det er nødvendig med verktøy for likestilling i arbeidslivet.

Emma Bø (fra v.) og Silje Høgelid mener det er urimelig å påstå at kjønnspoeng fører til flere studenter over 30 år. Foto: Privat

Debattinnlegg

Emma Bø, nestleder Høyden SV og Silje Høgelid, styremedlem i Høyden SV

Tirsdag 3. mars tok Susanne Børsum (H) til orde for at kjønnspoeng ved opptak til høyere utdanning bør fjernes. Hun slutter seg dermed til Aune-utvalget.

Børsum påstår i sitt innlegg at flere får studiedrømmen knust «kun fordi de har feil kjønn», at kjønnspoeng fører til kjønnsdiskriminering, og at «i praksis betyr dette at kvinner og menn ikke lenger får den samme retten til utdanning».

Det er feil. Kvinner og menn har lik rett til utdanning i Norge, men ingen har rett til å komme inn på sitt førsteønske.

Det er åpenbart at Børsum har misforstått poenget. Ifølge Forskrift om opptak til høgre utdanning har vi kjønnspoeng i Norge for å «jamne ut forskjellar og oppnå meir likestilling mellom kjønna». Et formål vi mener fortsatt er høyst relevant innenfor flere yrkesgrupper.

Hovedpoenget til Børsum er at kjønnspoeng går på bekostning av andre, som hun mener egentlig ville fått studieplass. Hun er bekymret for at ¼ av studentene er over 30 år, og påstår dette henger sammen med kjønnspoengene. Vi mener dette er helt urimelig.

Vi trenger kjønnspoeng for å gjøre opp for en kunstig inndeling av arbeidslivet. Slik det er i dag, er forventninger fra samfunnet en stor påvirkning på hvilke studier vi velger.

For at kjønn blir en mindre medvirkende faktor for nettopp hvilket valg du tar, må vi benytte positiv diskriminering for en periode. Kjønnspoeng er derfor et helt nødvendig verktøy for å nettopp oppnå reell likestilling.

For at et studie skal tilkjennes studiepoeng, må det i vurderingen tas høyde for «kvifor det er viktig med god kjønnsbalanse i den aktuelle utdanninga» og «omsynet til samfunnet».

Det er kun studier med svært skeiv kjønnsbalanse, og der det ansees som samfunnsnyttig med kjønnsbalanse i yrkesgruppen, at vi har kjønnspoeng.

Som samfunn er vi ikke tjent med at bare de av oss som identifiserer seg som menn, blir ingeniører, eller at bare de av oss som er kvinner, blir sykepleiere. Arbeidslivet bør reflektere befolkningen generelt.

Vi skal alle ha lik tilgang til arbeidslivet, og dette kan oppnås nettopp gjennom kjønnspoeng. Og dessuten – hva du har mellom bena, avgjør heller ikke hvilket kjønn du har.