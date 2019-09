Alle kunne se at Venstre og Frp ikke passet sammen

Olav Garvik Møllendal

Det er aldri noe vakkert syn når ektepar krangler. Det gjelder ikke noe unntak for såkalte fornuftsekteskap. Da Venstre for snart et par år siden tryglet om å få dele bord – om ikke seng – med Fremskrittspartiet, var det ikke vanskelig å se for seg at dette ville gå riv, ruskende galt. To så ulike skapninger ville ikke greie å holde seg i skinnet.

Abid Raja har riktignok alltid vært en løs kanon på dekk – og i Frp har karer som Per-Willy Amundsen og Christian Tybring-Gjedde mer enn én gang gitt krystallklar beskjed om hva de mener om sin politiske ektefelle. Det er ikke direkte ros som har vanket.

Tillitsvalgte har murret mer eller mindre høylytt i begge partier. Da betydelige velgerskarer nylig vendte tommelen ned for de to regjeringspartiene, var det i det minste et tegn på at fornuftsekteskapet er uglesett langt inn i den borgerlige familien.

Kall det gjerne etterpåklokskap. Men enhver med alminnelig politisk gangsyn måtte se at så totalt ulike partier ikke passet sammen i regjering. Avstanden i miljøpolitikk, distriktspolitikk, kulturpolitikk, oljepolitikk, innvandringspolitikk – ja, ta hele spekteret – er på mange punkt så formidabel at vi gjerne kan kalle det en absurd konstruksjon å sette venstrefolk og Frp-ere til å regjere sammen.

Det lynte og tordnet riktignok en del også da Jens Stoltenberg i 2005 inviterte Senterpartiet og SV til fortrolig regjeringssamarbeid. Men det gikk seg til. Guttene «på plenen» fikk oppdragelse.

I all rettferdighet må det tilføyes at skepsisen i høy grad var merkbar i Frp da Trine Skei Grande banket på døren og ba pent om å få komme inn. Det kunne se ut som om realitetssansen var tydeligere der i gården enn i regjeringskåte venstrekretser.

Fornuftsekteskap har en tendens til å havarere. I mellomtiden får vi som er tilskuere velge enten å humre og le eller å snu oss en annen vei i sorg og vemod.

Innsenderen arbeidet i BTs redaksjon, blant annet som politisk journalist, inntil han gikk av med pensjon i 2009. Han var politisk aktiv i Venstre i 1960-årene.

Publisert 20. september 2019 17:40