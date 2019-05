Partifarge bør ikke telle når forslaget er godt

DEBATT: «Bompengepopulisme» er tydeligvis er kort Arbeiderpartiet kan dele ut så mye de selv ønsker.

Mindre enn 1 time siden







BETALE MINDRE: Høyre har sendt inn en interpellasjon til bystyret om at barnefamilier skal betale mindre i bomringen. byoutline Silje K. Robinson

Harald Victor Hove Høyres byrådslederkandidat i Bergen

Lise H. Ramsøy Leder i Åsane Høyre og bystyrekandidat

Høyre har tidligere foreslått å flytte på bomstasjoner i Bergen for å unngå at vi skaper klasseskiller innad i bydelene. Det er urettferdig at noen må betale bompenger for å kjøre til butikken eller barna på trening, mens andre slipper. Daværende Ap-byrådsleder, Harald Schjelderup, sa at dette var «rå populisme» og «totalt uansvarlig av Høyre».

Nå har pipen fått en annen lyd og vi konstaterer at Ap prydet forsiden av BT med akkurat det samme forslaget. Veien er kort fra å stemple forslaget som «rå populisme» til å relansere det selv. Det vitner om et Ap-byråd som ikke er interessert i diskutere gode løsninger som ikke kommer fra dem selv.

Som folkevalgt sitter man i bystyret for å finne gode løsninger. Partifarge bør ikke ha noe si, så lenge forslaget er godt. Klarer vi ikke å finne virkelige løsninger for virkelige mennesker, så svekker vi tilliten til demokratiet og til våre folkevalgte.

Bompengeutfordringen er stor i Bergen stor og den rammer urettferdig. Vi kan ikke akseptere at barnefamilier ikke kan kjøre barna på trening eller handle i nærbutikken uten å betale bompenger. Derfor har Høyre sendt inn en interpellasjon til bystyret om at barnefamilier skal betale mindre i bomringen.

Bergen trenger bompenger for at vi skal sørge for en god byluft og utbygging av kollektivtransport i hele byen. Dette kan likevel ikke gå på bekostning av barnas fritidsaktiviteter og de familiene som er avhengig av bilen for å få hverdagen til å gå opp. Vår utfordring til Arbeiderpartiet er: Støtter dere oss? Kan vi stå sammen for å hjelpe bergenserne eller skal Ap fortsette å stemple konstruktive forslag som «rå populisme»?

De folkevalgte må kunne jobbe sammen og anerkjenne gode forslag. Det er verken godt samarbeid eller god styring å stemple et forslag som «rå populisme» for så å relansere det samme. Vi håper Arbeiderpartiet vil bidra sammen med Høyre ved å støtte vår interpellasjon. Husk at Bergen på sitt beste er når barnefamiliene kan få en enklere og bedre hverdag.

