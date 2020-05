Historien om en sint dame og hvorfor sykling er så vanskelig i Bergen

Jeg hadde ikke tatt høyde for sinte damer som mener de har krav på fortauet for seg selv.

Syklister er ikke alltid så populære når de beveger seg blant fotgjengere. Det fikk Ragnhild A. Åsheim oppleve i Møllendalsveien. Foto: Privat

Debattinnlegg

Ragnhild S. Åsheim Bergen

Kjære Bergen kommune. Jeg har møtt på en utfordring som jeg håper dere kan hjelpe meg å løse. Jeg hadde nemlig endelig bestemt meg for å begynne å sykle til jobben igjen.

Det var meldt bra vær, sykkelen var vasket og klargjort, og jeg gledet meg til å komme i gang. Jeg tenkte at om jeg sykler til jobben, ville det bidra til bedre miljø, være mer økonomisk, og jeg ville få gratis trim. Jeg tenkte på det som en vinn vinn-situasjon for alle.

Det var der jeg tydeligvis tok feil.

Jeg hadde ikke tatt høyde for sinte damer på vei til jobb som mente de hadde krav på hele fortauet for seg selv. Og det er her dere kommer inn i bildet.

På min vei fra hjem til arbeid er det ikke sammenhengende sykkelvei. Mellom VilVite og Haukeland er det flere fortausbiter mellom bitene av sykkelvei.

Og det var der – i Møllendalsveien, midt mellom to sykkelveier – at denne meget morgengretne personen befant seg. Hun gikk midt på fortauet og ville ikke slippe meg forbi.

Selv om jeg stanset helt da jeg passerte henne, og gjorde mitt beste for å gjøre det på en så høflig og skånsom måte som mulig, fikk jeg ropt etter meg:

«Dette er et fortau – det er ikke til å sykle på!»

Så da lurer jeg veldig på, kjære Bergen kommune: Hva er tanken bak denne strekningen? Skal man gå av og trille sykkelen mellom sykkelveiene?

I så fall tror jeg få personer vil ønske å sykle til jobben.