Koronaheltene dolkes i ryggen av regjeringen

Fine ord som dugnad og solidaritet er med ett borte.

Publisert Publisert Nå nettopp

Sykepleierne kan ikke leve av luft, kjærlighet og for få kolleger med hele, faste stillinger, skriver Thorleif Berthelsen (R). Bildet er fra mars og viser koronatesting på Haukeland. Foto: Bård Bøe

Debattinnlegg

Thorleif Berthelsen Rødt Bergen

Ordførere landet rundt har reagert på regjeringens forslag til revidert budsjett for kommunene. Det er et stort sprik mellom hva KS, kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, og regjeringen mener trengs av kompensasjon for økte utgifter og reduserte inntekter på grunn av koronakrisen.

Det kan bety nedskjæringer i velferden og oppsigelser.

Les også Sykepleierforbundet vil ikke utelukke streik

Regjeringen vil dekke deler av kommunenes økonomiske problemer ved å stoppe lønnsvekst i samfunnsbærende yrker. Arbeidere innen renhold, transport, helse og omsorg, undervisning og tekniske tjenester vil bli rammet.

Kontrasten er stor til selskaper som har fått millionbistand fra staten, uten utbyttebegrensninger for eierne.

Fine ord som dugnad og solidaritet er med ett borte når ni milliarder kroner, inkludert nedjustert anslag for prisvekst, fjernes fra potten som skulle gå til alle dere som står på for oss alle under pandemien.

Les også Lønnsoppgjøret utsettes til høsten

Sykepleierforbundet gjør som Fellesforbundet, som blant annet organiserer transportarbeidere, og sier et tydelig nei til nulloppgjør. De forventer mer enn klapp på skulderen. De kan ikke leve av luft, kjærlighet og for få kolleger med hele, faste stillinger.

Ikke bare vil det være riktig og rettferdig å gi koronaheltene et skikkelig reallønnstillegg ved lønnsoppgjøret til høsten. Det vil være nødvendig for å rekruttere flere ansatte til yrkene vi alle nå har lært å sette pris på.

For hvem savner vel overbetalte forretningsadvokater, aksjemeglere og konsulenter fra sine hjemmekontor?

Og blir det streik til høsten, noe sykepleierne ifølge NRK ikke utelukker, vil støtten være omfattende. Ikke la regjeringen sende regningen for koronasmitten til heltene!