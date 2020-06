Framlegg til ny vallov svekker Utkant-Noreg

Stortinget må styrka stillinga til heile den arealrike periferien.

Publisert Publisert Nå nettopp

Vallovutvalet føreslår ei ny fordeling av stortingsmandata, der kvart valdistrikt først får eitt mandat, før dei resterande mandata vert fordelte etter innbyggjartal. Foto: Paul Sigve Amundsen (arkiv)

Debattinnlegg

Vidar Sætre Øvre Ervik

Utvalet som har vurdert valordninga for stortingsval, leverte i slutten av mai innstillinga si. Dessverre går eit fleirtal i utvalet inn for å avskaffa dagens regel om å gje arealet ein eigenverdi - arealfaktoren - slik at folketalet nesten blir det einaste kriteriet for å fordela stortingsplassane mellom valdistrikta.

Vidar Sætre Foto: Privat

Men arealet (og volumet) på landjorda og i sjøen representerer ein grunnleggjande realkapital, fordi produksjon og bearbeiding av råvarer (mat og mineral) er avhengig av tilgjengelege areal (og volum).

Ikkje minst våre to finansielt mest lønsame næringar den siste generasjonen, olje og fisk, har me frå store område i eller under havet, langs kysten og i fjordane.

Og realkapitalen og dei store arealressursane er i distrikta, der stort areal også betyr lenger reisedistansar og ekstra utgifter til samferdsle. Fjordar og fjell vil dessutan forsterka denne ulempa for mange norske distrikt.

Fakta Arealfaktor i mandatfordeling Valteknisk metode for å ta omsyn til geografi i fordelinga av stortingsplassar

Talet på representantar frå kvart valdistrikt vert avgjort på bakgrunn av innbyggjartal og areal

Kvar innbyggar tel eitt poeng, medan kvar kvadratkilometer i dag tel 1,8 poeng.

Ei endring i arealfaktoren vil påverka korleis ein vektar folketal mot areal. Kjelde: Regjeringen.no Les mer

Men den finansielle makta er helst i byane, og utvalet har i innstillinga si ikkje eingong nemnt maktfordeling knytt til naturressursane og forvaltninga av desse som eit relevant argument.

I staden har utvalet fokusert på å gje ulike distrikt lik representasjon kun basert på folketalet. Men dette er ei overflatisk tilnærming, for areala i distrikta er ein viktig føresetnad for at folk i byane kan få seg mat og andre viktige varer, forutan inntektskjelder på finansmarknaden.

Arealfaktoren bør heller styrkjast, også ved å «indeksregulera» denne med folketalet, for å sikra uendra vekt mellom folketal og areal (med dagens ordning vil arealbidraget gradvis bli mindre, ettersom folketalet veks).

Sidan 2004 har folketalet vakse med 17,3 prosent, noko som då betyr at arealfaktoren i år bør auka frå 1,8 til 2,11 poeng. Og alt sjøarealet innanfor territorialgrensa bør også telja med - ulikt i dag der innsjøar tel men ikkje fjordar og sjøområde langs kysten.

Fordi dette handlar om fordeling av makt mellom sentrum og periferi, bør politikarane gå motsett veg av den utvalet føreslår.