Id-merking av hund og katt er positivt for alle

Kjæledyrene bør merkes, mener Elida Sunde (13). Foto: Ermolaev Alexander / Shutterstock

Debattinnlegg

Elida Sunde (13) Åstveit

Regjeringen har stemt imot forslaget om at det skal være obligatorisk for alle hunde- og katteeiere at dyrene skal id-merkes. Det synest jeg er veldig leit.

Det er synd at noe så enkelt som ikke koster en krone for dem, er noe de stemmer imot. Id-merking er faktisk kun positivt for alle parter.

Hvordan kan politikerne tenke at det er en dårlig ide?

Hvis alle kattene blir id-merket og på den måten knyttet til en voksen og ansvarlig person, er det mye lettere å hjelpe og gi beskjed hvis du finner en katt som har det vondt.

I tillegg er folk nødt til å få mer kunnskap om hvorfor man bør kastrere eller sterilisere kattene sine. Det er nødvendig at dette kommer mer frem i mediene, sånn at katteeiere får mer kunnskap.

Jeg føler at katter i samfunnet blir vurdert til å ha lav verdi. Vi trenger å respektere katter og deres behov for verdighet.