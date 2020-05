Bunkeren en skamplett for Laksevåg

Området må åpnes opp for å gi allmennhetens adgang til sjøen.

Arbeidet med ubåtbunkeren «Bruno» ble påbegynt i 1941. To år senere var første dokk ferdigstilt. Foto: Knut Strand

Debattinnlegg

Bjørn Gjelsvik Laksevåg

Tiden er moden for å ta stilling til om ubåtbunkeren i Nordrevågen på Laksevåg skal være styrende for en stor og viktig del av den planlagte utbyggingen på Laksevågneset.

Sjøforsvaret bruker bunkeren i dag, men planlegger å avvikle sin drift i fremtiden. Når det nå skal vedtas en ny reguleringsplan, hvor ubåtbunkeren inngår i planområdet, kan arealet bli tilgjengelig for annen bruk.

Nordrevågen, hvor bunkeren ligger, må nå åpnes opp for allmennhetens adgang til sjøen. Dette vil kunne bli et flott uteareal for dem som skal bo i området, i kombinasjon med den allmenningen som er planlagt opp til Kringsjåveien.

Arealet vil også kunne gi en god tomteutnyttelse f.eks. til den planlagte skolen m/idrettshall eller til boligbygging.

Kartet for planområdet viser at bunkeren, på cirka 30 mål, legger beslag på en stor del av landområdet ut mot Nordrevågen. Foto: Bergen kommune (illustrasjon)

Det ble i 2004 ble truffet et fredningsvedtak på bunkeren. Det vil være ille om et slikt vedtak skal forhindre en fornuftig utvikling av området i all fremtid. Et fredningsvedtak kan omgjøres. Det er tiden for det nå.

Fredningsvedtaket er begrunnet i at bunkeren er militærhistorisk interessant. Det vil uansett være rikelig med dokumentasjon selv om den blir revet. Den militære interessen må også antas å være fraværende når bunkeren skal tas i bruk til andre formål.

Det er vanskelig å se et eneste argument for at bunkeren skal bli stående i all fremtid.

Bjørn Gjelsvik Foto: Privat

For befolkningen på Laksevåg er bunkeren en skamplett. Den gir for noen eldre personer ubehagelige minner om de alliertes bombing i oktober 1944. Det kan være på tide å slippe en daglig påminnelse om det forholdet.

Noen har påstått at bunkeren vil være vanskelig å rive. Det er ikke tilfellet med dagens teknologi.

Med all respekt for at noen bygninger bør fredes for all fremtid, er det like klart at en må kunne ta opp noen fredningsvedtak på nytt, når samfunnsutviklingen og omstendighetene for øvrig tilsier det.

I området ved Nordrevågen var det på fredningstidspunktet i 2004 kun drevet næringsvirksomhet, samt at bunkeren var i bruk av Forsvaret.

Når det nå skal legges til rette for de tiltak som reguleringsplanen gir føringer for, ikke minst med boligbygging, er situasjonen en helt annen. Da vil en fortsatt fredning av bunkeren kun ha negative sider.

Formålet i den nye reguleringsplanen er bl.a. beskrevet slik i kunngjøringen:

Avklare muligheter for nytt byggeland i sjø.

Finne ny tomt til ungdomsskole med idrettshall.

Etablere ny allmenning fra sjø til Kringsjåveien.

Det må være åpenbart at bunkeren er et brysomt element for å kunne oppnå denne målsettingen.

Det er nå vi som har interesse for utviklingen av indre Laksevåg, og ikke minst bydelens folkevalgte, må meddele våre synspunkter i denne saken. Vi har nå muligheten til å rette opp noen av de byrder som indre Laksevåg har vært belemret med i svært mange år.

Å bringe tilbake Nordrevågen tilnærmet til den idyll den var før 1940, fremstår for oss som bor i området som en selvfølge. Det er nå sjansen er til stede. Den kommer ikke igjen.