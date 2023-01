Mine beste tips mot sutring

Den aller beste medisinen er kontakt.

Charlotte Mjelde forklarer sutring som en blanding av å være trist og sint.

Charlotte Mjelde Psykolog bak kontoen @charlotte.mjelde

Hva får du hvis du blander litt trist med litt sint? Sutring!

Sutring kan du tenke på som en milkshake av trist og sint. En slags mild gråt.

Sutring er et signal til deg fra barnet ditt om at hen ikke føler seg sett, eller at hen ikke har det helt greit. Barnet ditt kjenner at det ikke er som det skal på innsiden, uten å vite hvorfor det er sånn.

Som forelder er det lett å si: «Jeg forstår ikke hva du sier. Bruk ordene dine». Men det er for vagt for et lite barn å forstå. Du må være spesifikk.

Du kan si: Jeg ser at du trenger meg nå (...) Har det vært en lang dag i barnehagen?»

Den beste medisinen mot sutring er kontakt. Vis at du forstår at det er litt dumt å være barnet ditt akkurat nå. Sett av litt tid sammen med barne ditt, for eksempel ti minutters dance-off til god musikk i stuen.

Det gjør i hvert fall susen her i huset! Bevegelse og nærhet frigjør stress – og eliminerer sutring.

Innlegget ble først publisert på Instagram.