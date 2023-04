Takk, Erna!

Selv om hun er Høyre-politiker og bergenser, fortjener hun ros.

Høyre-leder Erna Solberg avkrefter myter om uføre mennesker i sin nye bok «Veien videre», mener innsenderen.

Mímir Kristjánsson Stortingsrepresentant, Rødt

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det er ikke så ofte jeg har noe fint å si om bergensere. Det er heller ikke så ofte jeg har noe fint å si om Høyre-folk. Og det hører i alle fall med til sjeldenhetene at jeg har rosende ord til overs for bergensere som stemmer Høyre. Men etter å ha lest Erna Solbergs bok «Veien videre», må jeg bare få sagt: Takk, Erna!

Det har lenge vært en myte at vi har en slags uføreeksplosjon i Norge. Særlig har politikere fra Høyre vært ivrige i å spre denne fortellingen. En av Solbergs egne statsråder, den tidligere Høyre-kronprinsen Torbjørn Røe Isaksen, sa i sin tid at «trygdeeksplosjonen er en udetonert bombe under velferdssamfunnet».

Politisk står Mímir Kristjánsson, stortingsrepresentant for Rødt, vanligvis langt fra Erna Solberg.

Men nå slår sjefen sjøl beina under enhver slik fortelling. I «Veien videre» skriver Erna Solberg at det «ikke er hold i mange av de mest alarmerende påstandene fra politikere og presse om utviklingen i utenforskapet». Andelen på helserelaterte ytelser i Norge har ifølge Solberg faktisk falt litt fra 2010 til 2019 (den har økt litt igjen de siste to årene på grunn av pandemien).

Solberg mener heller ikke det er grunn til å slå alarm om at vi har høyere andel uføre enn våre naboland. Det er bare naturlig, gitt vårt høye lønnsnivå og små lønnsforskjeller.

Det fører også til at det blir mindre plass i arbeidslivet til mennesker som av ulike grunner er mindre produktive. Denne høytlønns- og høyproduktivitetsmodellen er ifølge Høyre-lederen «langt bedre enn det motsatte». Amen!

Les også BT-kommentator: – Erna Solberg har det travelt med å omstille Noreg. Kva om ho hadde brukt sine første åtte år litt betre?

Hva med den skremmende økningen i unge uføre som mange har advart mot? Sterkt overdrevet, skal vi tro Erna. Det har vært en økning i unge på helserelaterte ytelser, men det aller meste skyldes enten omlegging av stønader eller rett og slett at flere med alvorlige diagnoser overlever så lenge at de rekker å bli myndige – og dermed uføre. Det betyr ikke at vi skal senke skuldrene, som Høyre-lederen skriver, men at problemet heller ikke bør overdrives.

Solberg sår også tvil om at bare det å senke nivåene på ulike trygdeordninger vil få flere i jobb. Hennes «erfaring er at årsakene til utenforskap er mye mer sammensatt». Jeg kunne ikke vært mer enig. Ensidige trygdekutt gjør ikke folk friske, og det skaper heller ikke jobber for folk som har dårlig helse og lav produktivitet.

Erna Solberg og jeg er uenige om svært mye i trygdepolitikken. For eksempel om den menneskefiendtlige arbeidslinjen, om nivået på minsteytelsene eller om vi bør ha et karensår i arbeidsavklaringspengene (AAP).

Men jeg er svært glad for at vi har en Høyre-leder i dette landet som i går rette med myten om at andelen uføre mennesker er i eksplosiv vekst, og at Norge er i ferd med å drukne i en slags trygdebølge.

Det fortjener Erna Solberg all honnør for, til tross for at hun er både Høyre-politiker og bergenser.