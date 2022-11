Urovekkande om eldre pasientar

Dei fortener i høgste grad kvalitativ god, oppdatert og kostnadseffektiv behandling.

Innsendaren reagerer på framstillinga til lege og professor Thomas Mildestveit i dette innlegget.

Kristian Rein Time Spes. indremedisin og geriatri

Fastlege og professor i allmennmedisin Thomas Mildestveit skriv i BT 14. november om «elefanten i rommet i helsevesenet».

Meiner verkeleg Mildestveit at klare heimebuande 90-åringar er ei byrde for samfunnet og bør få mindre ressursar? Slik må ein nesten forstå det når han skriv: «Mener jeg kanskje at de eldste ikke skal tilbys best mulig behandling? Eller at ikke alle mennesker med risiko for sykdom skal få oppfølging? Svaret er ja».

Innlegget vekte sterke negative reaksjonar hos eldre eg har snakka med, misforståing hos andre og mange engasjerte kommentarar på bt.no. Forhåpentleg er ikkje dette Mildestvedt sin normale haldning til dei eldste. For ein allmennlegeprofessor bør vere betre informert om geriatrisk forsking.

Fastlegekrisen er godt og levande beskrive. Pårørande og eldre bør engasjere seg politisk i tillegg til overfor geriatrien og eldreomsorga, gjerne med kreative løysingar, med mål om betre tryggleik heime.

At rette problem kjem til spesialisthelsetenesta (inkludert geriatrien) på rett tidspunkt, er viktig og ressursbesparande. Eventuelt via «geriatrisk sortering». Sistnemnde har forbetringspotensial i Bergen.

Geriatri bidrar til ressursbesparingar, i tillegg til god livskvalitet og omsorg ved livets slutt. Det finst også teambasert lindrande opplegg for døyande i heimen mange stader.

Kva ressursreduserande eksempel meiner eg er viktigast?

I eksempelet til Mildestvedt hadde «Gunn» elleve medikament. Kvalitativt og kostnadsmessig er det dokumentert at mange unødvendige innleggingar og dødsfall skuldast feilmedisinering. Gjennomgang og forkorting av lange medisinlister ( legemiddelsanering/ samstemming ) er vist å gi markert helsegevinst, betre livskvalitet og redusert risiko for død.

Det finst potensial for betre tryggleik i informasjonsflyten for medisin via nettet – der mange ulike helsepersonell og instansar kan vere involvert.

Dei eldste har bygd opp velferdssamfunnet du og eg nyt godt av! Dei fortener i høgste grad kvalitativ god, oppdatert og kostnadseffektiv behandling.