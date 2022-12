Eg kjem aldri til å gløyme denne opplevinga

I cella låg ein ung gut og skalv av angst. Eg spurde om eg skulle lese juleevangeliet.

Helge Hitland Tidlegare fengselsprest

Det var julaftan. Eg var nett ferdig med julegudstenestene i kapellet då eg fekk beskjed om å gå inn på cella til ein ung gut. Han var innvandrar frå Armenia. Han låg samankrøkt i senga si full av angst og skalv i heile kroppen. Eg sette meg ned på sengekanten og la handa over skuldra hans og sat der med han ei stund utan å seie noko.

Eg hadde med meg eit nytestamente på engelsk, så eg spurde om eg skulle lese juleevangeliet til han. Han nikka, for han kunne litt engelsk. Eg las sakte frå evangeliet. Han sa ikkje noko, der han låg med ansiktet ned i puta.

Etter ei stund snudde han seg til meg, smilte og sa takk. Han skalv ikkje lenger, og litt etter litt slapp angsten taket i han.

Det vart ikkje sagt noko meir før han bad meg lyse velsigninga. Eg gjorde det, medan eg la handa på hovudet hans, teikna krossmerket på panna hans og gjekk.

Dagen etter spurde ein av sjukepleiarane kva eg hadde gjort der inne på cella, for no var guten heilt roleg. Eg sa som det var, at eg berre hadde lest juleevangeliet til han og lyst velsigninga.

Seinare var eg innom cella hans mange gonger, men vi snakka ikkje om dette.

Nokre månader seinare var nokre av Mor Theresa-søstrene på besøk i fengselet. Vi sat til bords med ei ung nonne frå Sri Lanka, og denne ungdomen ville presentere meg for henne.

«Dette er han som kom med Guds fred til meg i fjor på julaftan.»

Så fortalde han henne korleis han hadde opplevd det som skjedde og sa spørjande: «Var ikkje dette eit mirakel?»

Nonna smilte bekreftande tilbake.

Eg trur aldri eg kjem til å gløyme denne opplevinga. Det er den sterkaste julepreika eg har opplevd.