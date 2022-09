Kutt båndet til Märtha Louise!

Tiden er overmoden. Prinsessens kongelige beskytterskap bør avvikles.

Durek Verrett og prinsesse Märtha Louise ankommer her feiring av prinsesse Ingrid Alexandras myndighetsdag. Innsenderen mener prinsessen ikke lenger kan være Hørselshemmedes Landsforbunds høye beskytter.

Jan Erik Hagesæter Studieleder, Hørselshemmedes Landsforbund, Vestland

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I et debattinnlegg i bladet Din Hørsel i 2019 stilte jeg spørsmålet: Er det på tide å vinke farvel til vår høye beskytter prinsesse Märtha Louise?

Innlegget ble i stor grad møtt med taushet i min egen organisasjon HLF (Hørselshemmedes Landsforbund), der jeg har vært medlem og tillitsvalgt gjennom en årrekke.

Siden den gang har skandalene bølget litt frem og tilbake, for så blusse opp for fullt i mediene i 2022. Bakgrunnen var nye kontroverser knyttet til prinsessen og hennes kommende ektemann sjaman Durek Verrett, men også fordi Epilepsiforbundet og Foreningen for muskelsyke gikk til det skritt å avvikle samarbeidet med Märtha Louise som sin høye beskytter. Norsk Revmatikerforbund vurderer å gjøre det samme.

Jan Erik Hagesæter har verv som studieleder i Hørselshemmedes Landsforbund Vestland.

Epilepsiforbundet ved forbundsleder Bente Nordahl Langstø har begrunnet sin avgjørelse på følgende måte:

«Uroen rundt prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett ble en del av diskusjonen i forbundsstyret fordi vi er opptatt av skolemedisin. Som pasientorganisasjon er vi opptatt av å jobbe tett med fagfolk og fremme det som er vitenskapelig bevist. Det Durek Verrett formidler, er mot vår etikk.»

Foreningen for muskelsyke (FFM), ved sin leder Patricia Melsom, har uttalt til pressen at stadig flere medlemmer reagerer på Durek Verretts spekulative utspill om sin egen form for alternativ medisin og evner som sjaman. For FFM som representant for en rekke svært sjeldne nevromuskulære sykdommer, med få eller ingen tilbud om medisinsk behandling, virker dette provoserende, sier hun.

Prinsessen har på ingen måte tatt avstand fra sin kommende ektemanns salg av helbredende medaljonger til den nette pris av kroner 2000, at han påberoper seg å kunne rense kvinners vagina hvis de har hatt mange sexpartnere, eller hans tidligere uttalelser om årsakene til kreft.

Tvert imot stiller hun opp i beste sendetid ved sin forlovedes side og forsvarer ham. I en nylig TV-debatt ble hun sterkt kritisert av en representant for Norsk Sykepleierforbund for å ikke distansere seg fra dette tøvet.

HLF er opptatt av forskningsbasert kunnskap og skolemedisin innenfor sitt felt –hørselshemming med alle dets undergrupper og tilstander – akkurat slik Epilepsiforbundet og Foreningen for muskelsyke er det. Da burde det være lett å komme til samme konklusjon som de to nevnte forbund. Det fortoner seg mildt sagt underlig om en organisasjon som er avhengig av skolemedisin, fortsetter å holde seg med en beskytter som bekjenner seg til spiritisme og sjamanisme.

Et forbunds omdømme er viktig. Det kan stå på spill dersom man velger å la seg fronte av – eller ønsker å sole seg i glansen av – en beskytter som selv har et betydelig omdømmeproblem.

Det er ikke til å kimse av når medienes kongeeksperter nærmest konstaterer at prinsessens kongelige glans er i ferd med å forsvinne.

Da ender man opp slik Trond Blindheim, dosent ved Høyskolen Kristiania og omdømmeekspert, beskriver det: Dette vil bli mer og mer konfronterende for hver gang hun stiller opp på noe. Hun kommer for å kaste glans over foreningens arbeid, men journalistene spør bare «hvordan i all verden kan dere bruke henne?» Da slår det negativt ut.

Tiden er overmoden til å takke for følget og vinke farvel til vår kongelige beskytter.

Hva vil du skrive om? Send et innlegg til debatt@bt.no! Usikker på hvordan en gjør det? Se tips på denne siden.