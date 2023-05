I skyggen av lykke

Tross høyt lykkenivå i Norden øker psykiske plager blant unge. Noe i samfunnet påvirker barns helse negativt, også i Norge.

Psykiske plager har økt i snitt med 17 prosent blant jenter og 5 prosent blant gutter siden 1992, skriver innsenderen.

Thomas Potrebny PhD i psykologi, forsker og førsteamanuensis, Høgskulen på Vestlandet

Jonathan Haidt, sosialpsykolog og professor ved New York University, er overbevist om at det rår en global epidemi av psykisk uhelse blant dagens ungdomsgenerasjon. For tiden vier han mye av tiden sin til å skrive om dette i sin blogg «After babel».

I hans nyeste innlegg sammen med sin forskningsassistent Zachary Rausch (og med støtte fra meg), setter han søkelyset på Norden og mener at ungdommer i Norden sliter.

Paradoksalt nok ble Finland nettopp kåret til verdens lykkeligste land for sjette år på rad, med de andre nordiske landene like bak, alle innenfor topp syv i verden. Ikke bare er de nordiske landene de lykkeligste, de er også de mest utviklede basert på indikatorer som kvalitet på helsetjenester, utdanning, sosial sikkerhet og annet, ifølge Legatum-indeksen.

Men det er ikke gull alt som glimrer, og en rapport fra Nordisk råd fra 2018, kalt «In the shadow of happiness», viser at til tross for det høye lykkenivået i Norden øker også forekomsten av psykiske plager i befolkningene.

Spesielt blir unge fremhevet, ettersom de ofte har flere psykiske plager enn andre aldersgrupper, samtidig som de sjeldnere benytter seg av helsetjenester. Psykisk helse blir fremhevet av Nordisk råd nettopp fordi god psykiske helse henger nært sammen med opplevd lykke.

Hvis man ser nærmere på data fra en av de største nordiske undersøkelsene om helse og helsevaner blant 11–15 år gamle skoleelver i Norden (HBSC, administrert av Universitetet i Bergen), ser man en økning av ukentlige psykiske plager i Norden mellom 2002 og 2018.

Både blant gutter, fra seks prosent i 2002 til åtte prosent i 2018, en relativ økning på 43 prosent, og spesielt blant jenter, fra 11 prosent i 2001 til 19 prosent i 2018, en relativ økning på 79 prosent.

Mer enn tre selvrapporterte psykiske plager i uken blant gutter og jenter i de nordiske land, mellom 1992 og 2018, vektet etter befolkningstørrelse. Kilde: Åpne data fra HBSC.

Den samme trenden viser seg også tydelig i Norge. Jeg og flere av mine kollegaer har vist at selvrapporterte psykiske plager blant unge har økt betydelig i Norge helt siden tidlig på 1990-tallet.

Og nå viser vår kommende oppsummering av alle de store norske ungdomshelseundersøkelsene at psykiske plager har økt i snitt med 17 prosent blant jenter og 5 prosent blant gutter siden 1992, og at økningen sannsynligvis har vært eksponentiell. Det vil si at det er en mye brattere økning av psykiske plager blant ungdommer i dag enn i tidligere ungdomsgenerasjoner.

Dette er spesielt urovekkende sett opp mot andre indikatorer for ungdomshelse i samme tidsrom, som viser en påfallende økning i både bruk av helsetjenester, diagnostisering av psykiske lidelser og bruk av antidepressiver, spesielt blant unge jenter.

Eksempelvis har selvskading blant unge jenter i Norge økt fra 5 prosent til 22 prosent fra 2002 til 2018 (som er en relativ økning på over 500 prosent, ifølge forskerne selv), delvis kan dette også forklares av økningen i psykiske plager i samme tid. Det er dermed god grunn til bekymring, slik Jonathan Haidt og Zachary Rausch påpeker i sin blogg.

Det som gjør ting enda vanskeligere, er at vi ikke helt vet hvorfor denne økningen av psykiske plager blant unge er så fremtredende som den er. Jonathan Haidt selv er overbevist om at det skyldes overdreven bruk av sosiale medier og skjermtid, men forskningen på feltet er ikke like entydig. Så mens debatten pågår om hva årsaken er, er én ting sikkert: Noe i samfunnet påvirker barns helse negativt, også i Norge.

Og mens befolkningslykken er høy i Norge og Norden sammenlignet med andre land, ulmer det i skyggen av befolkningslykken en bekymringsfull økning i forekomsten av psykiske plager blant barn og unge.