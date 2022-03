Derfor stemte jeg mot våpenleveranse til Ukraina

Vi kan ikke med sikkerhet vite hvor disse våpnene til slutt ender opp.

«Vi ønsker begge å praktisere solidaritet, men våre veier skilles idet han hevder at det kan gjøres med våpenforsyning», skriver Maria Bonita Igland til partifelle Mikkel Grüner. De har ulikt syn på norsk våpenleveranse til Ukraina.

Maria Bonita Igland Kvinnepolitisk utvalg og landsstyrerepresentant, SV

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Sammen med resten av SVs landsstyre tok jeg tirsdag kveld stilling til hvorvidt jeg mener Norge bør sende våpen til Ukraina. Det er en av de tøffeste beslutningene et parti kan ta. Mikkel Grüner, min partikollega, påstår at han aldri har vært mer uenig med SV. Han frykter at vi har valgt feil side å stå på. Den oppfatningen deler ikke jeg, og her er hvorfor.

Det er stor enighet i verden om at Russland valgte å sette folkeretten til side da de invaderte Ukraina. Venstresida har advart mot Putin lenge før han valgte å endre europeisk historie. Noen synes likevel å mene at forrige ukes hendelse er et bevis på at venstresida har en svak analyse av sikkerhetspolitikk. Denne analysen skimter jeg i Grüners innlegg, og den mener jeg er feil.

Her fraktes norske våpen ombord i fly for å fraktes til Ukraina.

Det finnes flere historiske eksempler på hvor galt det kan gå når en stat forsyner en annen med våpen. Samme våpen som afghanske motstandsgrupper brukte i kampen mot Sovjetunionen, ble senere brukt av ulike grupperinger i borgerkrigen som fulgte. De som gikk seirende ut var Taliban. Det som kan virke som riktig handling i øyeblikket, kan fort vise seg å bane vei for ytterligere grusomheter på sikt.

Ukraina fylles nå til randen med våpen. Vi kan ikke med sikkerhet vite hvor disse våpnene til slutt ender opp. Den nynazistiske trusselen i Ukraina er godt kjent. De ukrainske nynazistene er organiserte, og allerede innlemmet i nasjonalgarden.

Det er ikke usannsynlig at norske våpen på et tidspunkt blir brukt til å kjempe deres kamp. Norskproduserte M72 har vært på reise tidligere. På 1990-tallet ble et bevist at amerikanerne hadde forsynt Nicaragua med en mengde M72, de ble senere brukt i Colombia.

Les også Norge har sendt våpenlast til Ukraina

Grüners resonnering får det til å virke som om det kun er ideologiske skylapper som er bakgrunnen for standpunktet. Tidligere denne uken leverte Cecilie Hellestveit gode argumenter mot våpenforsyning, blant annet at det gjør Norge til medkrigere.

Når faren for krig, og særlig bruk av atomvåpen, blir større, må vi tørre å holde hodet kaldt. Russisk agitasjon må tas på høyeste alvor. Stormaktsrivalisering medfører en økt risiko for bruk av atomvåpen. Den realiteten bør legge føringer for hvordan vi forholder oss til Russland.

Dette betyr ikke at vi på noe som helst måte skal godta at Russland invaderer Ukraina. Det finnes andre måter å opponere mot Russland enn ved å sende våpen til et land som allerede er fylt til randen med det. Dette er ikke bare et prinsipielt standpunkt, det er høyst realpolitisk.

I møte med krise fordrer det at politiske partier både kan debattere og justere vår samfunnsanalyse. Grüner og jeg deler samme tradisjon med å komme fra et parti som ønsker en verden uten stormaktsrivalisering. Vi ønsker begge å praktisere solidaritet, men våre veier skilles idet han hevder at det kan gjøres med våpenforsyning.