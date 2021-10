Det er ikke for sent å bidra

Hei, du bak gardinen, som ikke åpnet da jeg ringte på. Jeg så deg nok, og ja, du har rett, jeg var på tiggerferd.

«Det er vanskelig å forestille seg mine jevnaldrende søstres hverdag, så fjernt fra det livet jeg lever», skriver Hermine Svortevik Oen (14).

Hermine Svortevik Oen Ambassadør TV-aksjonen, avdeling Vestland

På søndag var jeg som mange andre frivillige ute på årets viktigste tur, TV-aksjonens årlige innsamling var i år viet Plan og under årets tema, «Barn, ikke brud», har det norske folk blitt enda mer opplyst om hvordan jenter lever i andre land.

Hvert tredje sekund giftes en jente bort. Små jenter med store drømmer er i neste øyeblikk blitt både kone og sexslave, og på samme tid blitt frarøvet sin barndom og sine muligheter til en fremtid. Dette er vold mot jenter. Jeg kan ikke sitte stille og akseptere, for meg er dette tidenes viktigste jentesak!

Det er vanskelig å forestille seg mine jevnaldrende søstres hverdag, så fjernt fra det livet jeg lever. Og da jeg ble spurt om å være ambassadør for TV-aksjonen, var det et enkelt valg. Om jeg kan bruke stemmen min, slik at budskapet når ut til flere, er det gull.

Som jente i Norge får jeg lære, leke, mene og oppleve livet. Jeg har de samme mulighetene som mine storebrødre, og jeg får selv velge min egen fremtid. Heldige meg som bor i et land med ytringsfrihet, hvor de som bestemmer faktisk lytter til oss jenter. Dette er langt fra virkeligheten til mine medsøstre i andre deler av verden.

I mitt verv som ambassadør har jeg fått møte mange flotte, sterke og modige jenter. Størst inntrykk gjorde en ung mor med minoritetsbakgrunn. Jeg velger å kalle henne Aisha, som fortalte åpenhjertig at synet på jenter følger med på lasset, selv når de flytter til land som Norge.

Hun ba om at de som bestemmer må forstå viktigheten av å styrke kompetanse på barns rettigheter i alle instanser, både nær familie og de som bestemmer, slik vi sammen kan skape en endring.

At hun som ung kvinne, født i Norge, men med innvandrerbakgrunn, etterlyser dette, sier meg at vi alle må ta et ekstra blikk på synet på jenter. Altfor mange henger fast i gamle tradisjoner. Jenter skal få være barn, og det skal være like muligheter for både jenter og gutter. Det er viktig at alle involverte får lære om hva som ligger bak disse umenneskelige handlingene og hvordan vi sammen kan endre dem.

Du kan komme frem fra gardinen nå. Du har helt rett, jeg er på tiggerferd, men ikke om en slant på bøssen min. Nei, jeg vil at du skal høre på hva jeg forteller deg. Ingen blir uberørt av dette budskapet: Barn, ikke brud. Pengene er samlet inn. Det er nå den virkelige jobben starter.

Det er ikke for sent. Du kan bli med og som min nye venninne Aisha sa; vi trenger åpenhet, toleranse og samhold. Uvitenhet har aldri ledet til noe bra. Du må frem fra gjemmestedet ditt, vi trenger deg. Ikke la tidenes viktigste jentesak bli en suksesshistorie kun på papiret, med høyeste sum ever, men la oss sammen vise at vi nekter å gi oss. Girl power, det er nå det starter!

