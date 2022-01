Fylkesordføraren teier om elefanten i rommet

Han må ta eit kraftfullt oppgjer med eiga regjering og olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.

Deler av Troll-feltet er blant prosjekta der man planlegg for elektrifisering frå land.

Jan Nordø Leiar, Naturvernforbundet Nordhordland

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Ja, Jon Askeland, «kraftnettet treng handling», og «fylket kan gå glipp av 22.000 nye grøne jobbar viss det ikkje gjerast noko med kraftnettsituasjonen». Så langt er vi samde etter å ha lese innleiinga på innlegget ditt i BT 3. januar.

Men etter å ha lese resten spør eg meg; kvifor nemner du ikkje elefanten i rommet? Kva skal vi med eit forsterka kraftnett når olje- og gassinstallasjonane i Nordsjøen stikk av med straumen og fører til høgare kraftprisar for fastlandsindustrien på Vestlandet?

Jan Nordø er redd elektrifisering av sokkelen vil føre med seg storstilt utbygging av vindkraft i Nordhordland.

For det er akkurat det kraftanalytikar John Brottemsmo i Kinect Energy spår i NRK same dag, der han åtvarar at sjølv om Vestlandet står for over ein tredel av den norske kraftproduksjonen, kan innbyggarane måtte betala meir enn resten av landet dersom sokkelen skal elektrifiserast. «Det er uunngåeleg om ein ikkje brukar fornuft og stansar dette i tide», uttalar Brottemsmo.

Fylkesordføraren er forankra i ei regjering som seier ja til elektrifisering av sokkelen. På miljøsida kjenner vi likevel Askeland meir som ein ihuga motstandar av monstermaster og vindturbinar. Han har dessutan vore ein ivrig ambassadør for Greenspot Mongstad og til dels produksjon av grønt hydrogen.

No forventar vi at fylkesordføraren tek eit kraftfullt oppgjer med eiga regjering og olje- og energiminister Marte Mjøs Persen, slik at den meiningslause og skadelege eksporten av straum til Nordsjøen blir stansa.

Om ikkje kan vi risikera at fjella i Nordhordland vert pepra med dei vindturbinane korkje Askeland, Mjøs Persen eller vi andre vil ha. Verst av alt er likevel at grøne jobbar på Vestlandet kan gå fløyten.