Mindemyren må bygges for de neste 100 årene

Kommersielle hensyn må komme i andre rekke.

Slik så Mindemyren ut i 2018, før den omfattende utbyggingen av blant annet Bybanen startet.

Eirik Skare, Runar Brøste, Leni Skotte, Nele Meckler, Stine Karoline Olsen Leaparken velforening

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Vi begynner med blanke ark. Snart har vi bybane i fire himmelretninger og en sykkelvei med «motorveistandard». Mer spennende byutviklingsområde enn Mindemyren finnes knapt i Norge.

Som velforening i nærområdet vet vi at Bybanen skaper byutvikling. Og den tiltrekker seg også utbyggerne: Frimerkefortetting og omdiskutert arkitektur setter sine dype, varige spor, og enkelte bygg tjener som skrekkeksempler på byutvikling.

Men for Mindemyren er det annerledes. Her skal det bygges en bydel fra bunn av, og Bergen har muligheten til å skape en god plass å bo for fremtidige innbyggere.

Fortauskafeer på store stein-areal er vel og bra, men vi trenger også større grønne områder, med plener og ballbinger tilrettelagt for barn og unge, så vel som voksne og eldre. Den sosiale infrastrukturen er også viktig, med skoler, kulturhus og fritidstilbud.

Kommunen må også tilrettelegge for mangfold med å sikre boliger for alle samfunnslag. En homogen utbygging ser vi skaper utfordringer flere steder, for eksempel i Bergen sør langs bybaneutbyggingen, der barn og ungdom ikke har fått gode kultur- og fritidstilbud.

Under Leaparken kan det etableres parkeringsinnlegg for både eksisterende og nye beboere, mener innsenderne. I bakgrunnen skimtes Lea Hall, som i dag er barnehage.

Med god kollektivdekning og sykkeltrasé kan man spørre seg: hvor mange biler og parkeringsplasser skal vi ha på Mindemyren? Ironisk nok har området frem til i dag vært Bergens ankomststasjon for nye biler, og Mindemyren har vært teppebombet med bilforhandlerne. Endringen vil bli radikal.

Det er ingen tvil om at Mindemyren vil være attraktivt for mange innbyggere uten egen bil. Her har Bergen mulighet til å gå foran, også internasjonalt, med klimavennlig byutvikling og satsing på delingsøkonomi.

Bilkollektiver bør definitivt få en mye større (parkerings-) plass på Mindemyren i fremtiden. Det kan for eksempel tilrettelegges for bilkollektiv i fjellanlegget under Leaparken, som også kan brukes av oss som allerede bor i området.

Slik kan vi få bilene bort fra trange, trafikkfarlige gater, bygget i en tid uten biler (men med tog), og samtidig tilrettelegge for lading av elbiler.

Bybanen til Fyllingsdalen går tvers gjennom Mindemyren. Her er tunnelinnslaget i Løvstakken. Etter planen skal linjen åpne i 2022/23.

Skal Bergen lykkes, må kommune og utbyggere samarbeide. Kommunen må legge føringer og stille krav, slik de nå gjør. At kommunens planer, etter et tiår der forutsetningene har endret seg dramatisk, nå justeres, må kunne forventes uten at utbyggerne truer med rettssaker.

Er det for mye forlangt at man stiller krav om god bokvalitet og høy kvalitet på utearealer, slik kommuneplanens arealdel krever? Vi mener muligheten for å leve gode liv må trumfe krav til utnytting av tomtene.

Utbyggerne må bidra i den helhetlige tankegangen og være sitt samfunnsansvar bevisste. Det må være mulig å både bygge kvalitet, ivareta helheten og fortsatt være økonomisk lønnsomt. Alle må legge godviljen til for å sikre en ny god bydel å bo i.

Bybanen står klar om et drøyt år. Vi tror Mindebyen kommer til å bli flott til slutt – men det er viktig å ikke spore av i detaljene nå som vi atter en gang er så nær nye togavganger på Minde.