Omsorgen BT viser for strømselskapene, er rørende. Men hvor er omsorgen for vanlige folk som får privatøkonomien ødelagt?

«Krigen har forverret strømkrisen, men den var der allerede», skriver innsenderen.

Magne Hagesæter Bystyrerepresentant for Rødt Bergen

BT-lederen 5. august hevder makspris på strøm vil gjøre vondt verre. Blant dem som angripes, er Rødt, som har foreslått makspris på 35 øre/kWt.

Lederen hevder Putin og lite snø er hovedårsakene til strømprisene. BT har tydeligvis glemt sine egne nyhetsartikler om rekordprisene i fjor høst, flere måneder før Russland gikk til angrep på Ukraina 24. februar. Krigen har forverret krisen, men den var der allerede.

Tørre vintre har vi også hatt tidligere uten dagens strømpriser. Det er de nye strømkablene og integreringen i det europeiske strømmarkedet som har gjort det mulig å eksportere mer strøm, tømme vannmagasinene og dermed gjort tørre vintre til en uhåndterlig situasjon.

Det er norske politikere som står bak dette, ikke Putin eller værgudene.

Magne Hagesæter (R) vil ha makspris på strøm.

Videre hevder BT at makspris gjør at folk ikke sparer nok på strømmen, noe som kan føre til et «overforbruk» i tider med knapphet på strøm. Hvor var denne bekymringen de siste årene, da prisen lå under vår foreslåtte makspris?

Rødt har allerede foreslått et godt tiltak mot overforbruk og strømsløsing, nemlig et toprissystem med normal pris for vanlig forbruk og høy pris på overforbruk. Slike tiltak, sammen med en langt større Enøk-satsing, vil kunne få ned strømforbruket.

Det er derimot urimelig at vanlige folk skal tynes til å spare strøm, mens staten, strømselskaper og strømspekulanter håver inn pengene, og de rikeste får fortsette sitt strømsløseri.

Innføring av makspris bør selvsagt ledsages av reguleringer av eksporten og krav til minimumsnivåer i vannmagasinene. Heller en makspris enn å sende små andeler av strømprofitten i en runddans tilbake til forbrukerne via strømstøtteordninger. Regulerer vi eksporten, blir det ikke behov for rasjoneringen som BT ser for seg under et maksprisregime.

Vårt forslag om 35 øre/kWt ligger to øre over snittprisen på strøm de siste ti årene før den voldsomme prisveksten i 2021. Det er tre ganger mer enn hva det koster å produsere strøm i 2022. At strømselskapene risikerer konkurs med denne maksprisen, er dermed en latterlig påstand.

Omsorgen BT viser for strømselskapene, er rørende. Men hvor er omsorgen for dem som allerede hadde dårlig råd før strømpriskrisen, for vanlige folk som får privatøkonomien ødelagt, eller for bedriftene som helt reelt går konkurs på grunn av strømprisene?

