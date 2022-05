Bergen sentrum er omgjort til et eneste stort utested

Byrådets politikk har medvirket til fyll og spetakkel i sentrum.

Bryggen fremstår som en slags kulisse og backdrop til en eneste lang uteservering der alkohol utgjør mesteparten av menyen, skriver innsenderen.

Geir Magne Skeide Bergen

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Årets 17. mai i Bergen var ikke et pent skue, med et omfang av fyll og spetakkel mange ikke har sett før – undertegnede inkludert.

Men når man leser de «overraskede» uttalelsene fra både politi og politikere, virker det som om ingen av dem har vært noe særlig til stede i byen de siste årene.

For hvem skulle tro at det å gjøre Bergen sentrum om til et eneste stort utested ville resultere i mer fyll og bråk i gatene?

Ikke politikerne, ser det ut som.

Byrådets politikk med bompenger, fjerning av parkeringsplasser og stenging av gater er en direkte medvirkende årsak til butikkdøden i sentrum gjennom de siste årene.

Og der butikkene forsvinner, tar utestedene over. Dessverre ofte av lav kvalitet og av en type man ikke kan kalle stort annet enn ølbuler, hvor forretningsideen ser ut til å være å skjenke mest mulig til flest mulig.

Tar man en spasertur i «gåbyen Bergen» rundt Vågen, begynner forslummingen allerede ved Håkonshallen og Rosenkrantztårnet, som de siste årene står permanent skjult i sommersesongen bak et pariserhjul og et glorete billig tivoli. Deretter passerer man vår verdensarv Bryggen – nå fremstående som en slags kulisse og backdrop til en eneste lang uteservering der alkohol utgjør mesteparten av menyen.

«Gamle Kjøttbasaren ser man knapt bak parasollene, ballongene og terrassevarmerne til en trøndersk biff- og ølrestaurant», skriver Skeide.

Gamle Kjøttbasaren ser man knapt bak parasollene, ballongene og terrassevarmerne til en trøndersk biff- og ølrestaurant, og Torget og Zachariasbryggen er samme ullen: en lang lysløype med harry barer og puber som hadde passet fint inn på Playa del Sol.

Bakenfor ligger det vakre middelalderstrøket Vågsbunnen, nå et forsøplet «no man’s land» der gjenger av rusmisbrukere hver dag åpenlyst kjøper og bruker narkotika, tilsynelatende uten at politiet bryr seg – og slik fortsetter det.

Og ved stengetid, etter at de overstadig berusede hordene har skreket, urinert, kastet opp og slåst seg ferdig, tilbake over Torgallmenningen kan de kombinert fylle vommen og slenge fra seg søppel på gatene ved hjelp av litt nattmat fra McDonald’s – beliggende i en av Bergen sentrums eldste og mest ærverdige trebygninger.

På tide å stikke fingeren i jorden både på rådhuset og politihuset og ta tak i et problem og en negativ utvikling som har vært tydelig i mange år, og ikke bare på 17. mai.

Sett et tak på antall skjenkebevillinger i sentrum, og sett krav til kvalitet, eller se Bergens sjel og stemning forsvinne fra de gamle brosteinsgatene til fordel for rølp og forslumming.