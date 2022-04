Valgfrihet for barnefamiliene, ikke tvang fra Myksvoll

Familier må få organisere seg slik de selv vil.

Rullerende barnehageopptak vil gjøre det lettere for familiene å ta gode valg, mener innsenderen.

Silje Hjemdal Stortingsrepresentant, Frp

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det er verken staten eller BT-kommentator Morten Myksvoll som føder barn, det er det kvinner som gjør. Det er heller ikke opp til staten eller Myksvoll om hvordan den enkelte familie organiserer seg, det må de få bestemme selv.

Myksvoll forsvarer i BT 25. mars tredelingen av foreldrepermisjonen. I sitt forsvar slår han fast en rekke «sannheter», uten å ta hensyn til at familier er forskjellige. Han påstår også at barnehagesektoren trenger overkapasitet og at ulønnet permisjon kan være økonomisk rasjonelt. Ham om det.

Et poeng som altfor ofte forsvinner i denne debatten, er det premisset mange av tredeling-forkjemperne argumenterer for: Nemlig at menn og arbeidsgivere vil tvinge kvinner til å være hjemme med barna. Et slikt premiss nekter jeg å godta.

Jeg legger til grunn at man i de aller fleste familier ønsker hverandre godt, og vil løse familiens utfordringer på en god måte. I de aller fleste familier er det er ingen som tvinger noen til noe. Den som bedriver tvang, er folk som Myksvoll og staten, som tvinger enkelte familier til å handle på måter de ellers ikke ville gjort.

I sitt forsvar av tredelt foreldrepermisjon tar ikke Morten Myksvoll hensyn til at familier er forskjellig, skriver Silje Hjemdal.

Om du er med en partner som tvinger deg til å gjøre ting du ikke ønsker, så må du nesten vurdere om denne partneren er den rette for deg.

For Fremskrittspartiet er det alltid viktigst å forstå at familier er forskjellige og at familier selv skal kunne velge hva som er best for dem. Slik de får i de aller fleste andre faser i livet.

Vi ønsker derfor å fjerne den tredelte foreldrepermisjonen og heller la familiene selv velge hvem som skal være hjemme med barnet.

Ordningen med foreldrepermisjon har gitt de fleste barn gode muligheter til å bli godt kjent med sine foreldre og motta god og riktig omsorg i sine første leveår. Likevel er dagens ordning ikke like god for alle familier.

Det burde være en selvfølge at det enkelte foreldrepar bestemmer selv hvordan de vil fordele foreldrepermisjonen mellom seg.

Mange kvinner tar i dag ut ulønnet permisjon for å være lenger hjemme med barnet. Det er en likestillingssak for oss kvinner. Mange familier ønsker at mor er hjemme lenger med barnet, men det forsøker staten å nekte foreldrene gjennom å lage en firkantet lov som gjør at foreldrepermisjonen skal tredeles. Hele foreldrepermisjonen burde være valgfri, det er familiene selv som vet best hvilken ordning som passer inn i deres hverdag.

Dagens ordning fungerer slik at dersom en av foreldrene ikke tar ut full permisjon, mister barnet denne verdifulle tiden med mor eller far. Er dette hva Myksvoll ønsker seg?

Frp har gjentatte ganger foreslått rullerende barnehageopptak, noe som vil gjøre det mye lettere for familiene å ta gode valg for seg. Vi har også foreslått å avskaffe tredelingen av permisjonen. Dette er to forslag fra Frp som Stortinget også skal ta stilling til denne våren.