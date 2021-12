Renholdere er grunnmuren i velferdsstaten

De sitter på fagkunnskap politikere og folk flest kjenner lite til.

Mandag 6. desember er renholdernes dag, og innsenderen vil gjerne gratulere.

Ingunn Reistad Jacobsen Leder, Yrkesseksjon samferdsel og teknisk, Fagforbundet Vestland

Hele samfunnet er sterkt preget av den pågående koronapandemien. Uten renholdere ville situasjonen vært mye verre. Dere har stått i førstelinjen i kampen mot viruset og gjort en uvurderlig innsats for å holde samfunnet i gang og innbyggerne trygge.

Samtidig som smittesituasjonen og retningslinjer fra myndighetene har vært i stadig endring, har dere ytt renhold av høy kvalitet. Dere har taklet større arbeidsmengde, skjerpede rutiner og økt fokus på smitteforebyggende vask på en eksemplarisk måte.

På vegne av Fagforbundet Vestland roser Ingunn R. Jacobsen landets renholdere.

Den 23. mars 2020 ble renhold definert som en kritisk samfunnsfunksjon. Hvorfor dere ikke var på listen over kritiske samfunnsfunksjoner fra dag én, kan man jo bare lure på. En del av svaret er nok at tjenester som ivaretar grunnleggende samfunnsfunksjoner, ofte tas for gitt og sjelden får oppmerksomheten de fortjener.

Renholderne er blant våre viktigste ansatte som utfører helseforebyggende arbeid. Når en bedrift skal spare penger, er det ofte renhold administrasjon og politikere først kaster sine øyne på når det er snakk om nedskjæring, omstilling, konkurranseutsetting og privatisering.

Vi i Fagforbundet ser dette gang på gang, og det er like uforståelig hver gang.

I kampen for å spare penger er det alltid renholderen som blir den tapende part. Dårligere arbeidsbetingelser, jobbe fortere og tap av pensjon blir ofte resultatet. Arbeidsgiver har ofte angret og reversert endring etter gitt tid. Det må bli en slutt på å se på renhold som en salderingspost.

Koronakrisen har vist at uten renhold stopper Norge opp. Uten renholdernes innsats kunne verken sykehus, sykehjem, skoler, barnehager eller andre velferdstilbud opprettholdt drift. Uten at vaskeriansatte ivaretok institusjonenes behov for rene tekstiler til brukere og ansatte, heller ingen drift.

Dere representerer beredskap i sin reneste form og er grunnmuren i velferdssamfunnet.

Krisen har også vist viktigheten av den høye fagkompetansen dere innehar. Som fagfolk vet dere at galt utført renhold kan spre smitte i stedet for å stoppe den. Dere vet at flater, håndtak, arbeidsutstyr og alle øvrige kontaktpunkter må rengjøres nøye, og i riktig rekkefølge, for å ivareta et forsvarlig og hygienisk innemiljø.

Riktig renhold krever høy kompetanse og dyktige fagarbeidere – ikke bare under en pandemi, men alltid! Renhold ivaretar nemlig tre sentrale behov, som alle andre samfunnsfunksjoner alltid er avhengig av: et godt innemiljø, ivaretakelse og vedlikehold av materielle verdier – og hygiene.

Dere sitter på fagkunnskap politikere og folk flest dessverre kjenner lite til. Dere jobber med både mennesker og teknisk utstyr og har inngående kunnskap om kjemi, smittevern, inneklima og miljøpåvirkninger. Denne kompetansen skal dere være stolte av!

Vi i Fagforbundet ser at våre medlemmer har stor yrkesstolthet. Vi ser at dere fremsnakker faget deres, at mange tar fagbrev og jobber for at flere skal ta det. Fagforbundet arbeider for å sikre dere gode lønns- og arbeidsforhold samt faglig utvikling.

Kjære renholdere og vaskeriansatte: Dere fortjener å bli satt stor pris på – ikke bare i dag, men 365 dager i året. Fagforbundet er stolt av den viktige jobben dere gjør. Gratulerer med dagen!