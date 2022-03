Ukraina har ikke tapt

Vår skrekk for Putin må ikke forhindre oss i å tenke klart.

Ukraina og president Volodymyr Zelenskyj har imponert mange med sin motstandsevne mot den russiske invasjonen. Innsenderen påpeker at det ikke alltid er den sterkeste militærmakten som vinner krigen i det lange løp.

Mikkel Plum Forfatter og lærer, Bergen

«Ukraina vil tape denne krigen», skriver førsteamanuensis ved UiB, Terje Knutsen i BT 11. mars. «Putin vil ikke gi seg, og den russiske overmakten vil til slutt bli avgjørende», slår han fast.

Dette synspunktet er Knutsen langt ifra alene om å fremføre i disse ukene. Mange vestlige intellektuelle og militære eksperter bidrar, som Knutsen, til å fremmane bildet av Russlands militære overmakt.

Akkurat som Knutsen begynner de med å si at de er positivt overrasket over president Zelenskyjs og ukrainernes motstand. Men straks etter fastslår de at de selvfølgelig er klar over hva det hele ender med: Russland vinner, Ukraina taper, det er kun et spørsmål om tid. Styrkeforholdet er ganske enkelt for ulikt.

Men her må vi passe oss så ikke vår skrekk for Putin, Lavrov og co. forhindrer oss i å tenke klart. Det er slett ikke gitt at Putin vinner. Til gjengjeld er det helt avgjort i vår interesse at han taper.

Dersom Putin vinner, er det hele den europeiske sikkerhetsstruktur han knuser, skriver Mikkel Plum.

USA tapte i Vietnam og i Afghanistan, selv om amerikanerne militært sett slåss mot en langt svakere motstander. Hvorfor? Fordi vietnameserne og talibanerne var flinke å slåss og villig å gå i døden for landet sitt. Fordi de fikk massiv våpenstøtte utenfra. Og fordi amerikanerne ble mer og mer demoraliserte og i tvil om hva de kjempet for.

Høres dette kjent ut? I så fall er det fordi det er nettopp det. Ukrainerne er villige til å kjempe til siste blodsdråpe, om så Putin teppebomber landet deres eller ikke. Og vi skal naturligvis hjelpe dem alt vi kan – ikke overgi oss på deres vegne.

Som danske «Weekendavisen» skrev samme dag som Terje Knutsens innlegg sto i BT, så foregår krig ikke bare på slagmarken. Krigen utspiller seg også inne i våre hoder. Det er derfor Vladimir Putin hele tiden truer oss med atomvåpnene sine. Han vet at dette ordet har en lammende virkning på oss. Vi blir livredde hver gang han sier det. Så redde at vi helt glemmer å fortelle ham at vi altså også har atomvåpen, og at han, i fall han bruker sine mot oss, selv vil bli utslettet av våre.

Vi har fortalt Putin, Lavrov og co., mange ganger at vi ikke ønsker en krig med Russland. Det skal vi selvfølgelig holde fast i. Men de enkelte landene i Nato har aldri lovet at vi/de ikke vil hjelpe ukrainerne til å forsvare seg militært. Det skylder vi i Vesten oss selv å gjøre.

For hvis Putin vinner, er det ikke bare over Ukraina: Det er hele den europeiske sikkerhetsstruktur han knuser. Vi kan selvfølgelig ikke utelukke at Putin oppfatter det som en krigserklæring når vi sender kampfly og våpen til Ukraina. Men i så fall må Putin jo erklære krig mot Nato, som både han og vi selv vet består av 30 land, hvis militære slagkraft langt overstiger Russlands.