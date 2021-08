Provoserande kunnskapsforakt

Vi såg strategiane til Brexit-kampanjen og Donald Trump. No ser vi dei òg her i Noreg.

Dei klokaste forskarane blir gjort om til «ekspertar» som «vi vanlege folk» ikkje treng lytte til. Det provoserer Sveinung Rotevatn.

Sveinung Rotevatn Førstekandidat for Venstre i Hordaland

Eg er ein typisk Venstre-veljar. Eg blir fort engasjert. Og stundom provosert. BT har spurt om eg vil skrive eit innlegg om det siste: Ein ting som provoserer meg.

Dei fleste av oss treng berre kaste eit blikk på utanriksnyheitene for å la oss provosere av mykje som er urettferdig i verda. Når eg berre får velje éin ting, går eg likevel for ei av årsakene til mykje av elenda: Eg blir provosert av dei som spreier forakt for kunnskap.

Å angripe «ekspertane» er ein mykje brukt strategi for populistar og autoritære politikarar over heile verda. Dei lagar eit kunstig skilje mellom «oss vanlege folk» og «dei betrevitarane inne i byane/på universiteta/hjå forskingsinstitusjonane» for å legitimere ein politikk som ikkje heng på greip.

Under Brexit-kampanjen meinte «Leave»-politikarar at britane hadde «fått nok av ekspertar». Forskarar var ein ynda hoggestabbe for Donald Trump. Smittevernekspertar er skjelt ut etter notar av Brasils president. Diverre ser vi dei same politiske strategiane her heime, om enn heldigvis og enn så lenge i mildare former.

«Forskarer var ein ynda hoggestabbe for Donald Trump», skriv innsendaren. USAs smittevernsjef Anthony Fauci (til v.) har sagt at det aldri har vore ei slik forakt for vitskapen som under Donald Trump.

Eg vil hevde at det oftast er politikarar frå Senterpartiet, Frp og Raudt som grip til slik retorikk for å forsvare politikk som dei veit ikkje fungerer. Klimaforskarar, samfunnsøkonomar og juristar – for å ta nokre døme – blir trekt fram som røyndomsfjerne byråkratar og arrogante byfolk som ikkje veit noko om korleis vanlege folk har det.

Dette er veldig effektiv og appellerande retorikk. Men den skapar ein usunn debatt, fyrer opp under kunstige motsetnadar, og kan – i verste fall – skape gode veksthøve for reinspikka konspirasjonsteoriar.

Betyr det at ein alltid skal vere einige med det ein forskar meiner? Nei då. Mange spørsmål kan det vere legitim fagleg usemje om. Og sjølv om noko er rett sett frå ein fagleg ståstad, kan ein ut frå politiske vurderingar lande på ein annan konklusjon.

Det er nok til dømes langt mellom økonomar som vil meine det er rasjonelt at Noreg er så grisgrendt og har svært spreidd busetnad. Men eg meiner no likevel det er eit politisk mål at det bur folk i heile landet.

Respekt for kunnskap er ein føresetnad for å løyse dei aller største utfordringane i verda. Derfor er Venstre opptatt av å gjere skulane best mogeleg, slik at vi kan få dei flinkaste fagarbeidarane, dei skarpaste studentane og dei klokaste forskarane på jobb kvar dag for ei betre framtid.

Alle politikarar i Noreg seier dette når dei snakkar om utdanningspolitikk. Men når dei same flinke folka peiker på at klimapolitikken, skattepolitikken eller utanrikspolitikken deira ikkje heng på greip, blir dei gjort om til «ekspertar» som «vi vanlege folk» ikkje treng lytte til.

Det provoserer meg.

