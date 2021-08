Jeg er en stolt hønemor

Jeg prøver så godt jeg kan å finne den balansen min mor hadde.

Veronica Norevik-Johnsen bærer kallenavnet «hønemor» med stor stolthet.

Veronica Norevik-Johnsen Indre Arna

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Fra jeg var ganske liten jente har jeg kalt min kjære mamma for hønemor. Jeg følte hun var streng, og jeg kunne ikke forstå hvorfor det var så mange regler. Jeg gjorde nok mitt beste for å bryte noen av dem, da jeg ikke var den letteste å ha med å gjøre, men reglene var og ble der allikevel.

Ikke alle rundt meg hadde like strenge regler, og jeg var misunnelig på dem som tilsynelatende kunne gjøre som de ville. Da jeg vokste opp, brukte jeg ordet hønemor som en negativ slang. At mamma var overbeskyttende og streng, «bare for å være streng».

Det var regler for hvor lenge jeg kunne være ute og for hvor jeg fikk lov å gå og med hvem. Leksene ble sjekket, og det var ikke uvanlig at det ble øving sammen før en prøve eller tentamen. Mobil fikk jeg senest av vennene mine, og det var samme dag jeg fikk lov å dra til byen alene med venner.

«Barna opplever meg nok av og til som streng og urettferdig, men jeg er bare en ’hønemor’», skriver innsenderen.

Nå er jeg selv mamma til to barn. Når jeg tenker tilbake til barndom og ungdomstid, synes jeg slett ikke at mamma var så streng som jeg opplevde at hun var som ung.

Jeg forstår hvorfor det var regler, og at hun gjorde det av kjærlighet til meg, for å passe på meg. Jeg fikk også frie tøyler innenfor visse rammer, hvor jeg fikk gjøre mine egne erfaringer – en fin balanse. Jeg er så takknemlig for standarden hun satte og den lærdommen hun har gitt meg som mor.

Les også Gode foreldre har én ting til felles. Her er ekspertenes syv beste tips for å bli en god forelder.

Mine barn er ikke så gamle ennå, men jeg har allerede fått kallenavnet «hønemor» av dem (og andre rundt meg). Dette har de nok fra meg, fordi jeg selv har satt merkelappen der. Jeg har fortalt dem hva jeg legger i ordet.

I mine øyne er en hønemor en mor som passer på barna sine, som gjør det fordi hun elsker dem og vil deres beste. At jeg noen ganger kan oppleves som streng og urettferdig, fordi de ikke får lov til noen ting andre får, men at det er fordi jeg passer på dem.

Samtidig prøver jeg så godt jeg kan å finne den balansen min mor hadde, slik at de selv kan vokse på egne erfaringer.

Jeg bærer kallenavnet med stor stolthet og håper mamma også gjorde det.