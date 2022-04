Krigens språklige ordsminke

Kanskje hedersdekorasjonen Krigskorset med sverd skulle bytte navn til Tilstedeværelseskorset?

Norske F-16 jagerfly på Kreta i 2011 etter et bombetokt i Libya. Forsvarsminister Grete Faremo kalte det ikke en krig, men «en væpnet internasjonal operasjon».

Arne Klyve Bergen

Russland gjør ingen forsøk på å okkupere Ukraina, det er «fredsbevarende styrker» – som riktignok deltar i en «militær spesialoperasjon». Trussel om strenge straffer for å kalle det «okkupasjon» eller «krig», kveler motstand i den russiske befolkning.

Arne Klyve mener retorikken minner om nytalen i George Orwells roman «1984».

Også Norge har de siste tiårene deltatt i en rekke «militære operasjoner», men aldri «krig». Vi trakk oss ut etter 20 års «tilstedeværelse» i Afghanistan. De 569 bombene vi slapp over Libya i 2011 var et «oppdrag», der vi ifølge forsvarsminister Grete Faremo var med i «en væpnet internasjonal operasjon».

F-16 «leverte varene» i Libya, som det sto på Norges Offisersforbund sin hjemmeside 12. mai 2011. I etterkant har soldater mottatt krigsutmerkelse for kriger vi ikke har deltatt i. Kanskje hedersdekorasjonen Krigskorset med sverd skulle bytte navn til «Tilstedeværelseskorset»?

Forsvarsminister Grete Faremo kalte Norges F-16-bidrag i Libya for «en væpnet internasjonal operasjon», ikke krig. På bildet deltar hun i medaljeseremonien for soldater som deltok i Libya.

Eneste vinner etter krigen mellom Russland og Ukraina vil være våpenindustrien. Men våpenindustri er selvsagt et for belastende uttrykk. I Norge kalles det ikke våpen lenger.

Nei, nå skal det kalles «effektorer», for å understreke at det er flere stridsmidler enn bare våpen i vanlig forstand som svekker motstanderen gjennom å påføre ham tap eller andre former for degraderende effekt.

Da må navnet bli «effektorindustrien».

Vi gjenkjenner det hele fra George Orwells dystopiske roman «1984». Der er det Fredsministeriet som tar seg av krig og Overflodsministeriet som sørger for at det er konstant matmangel.