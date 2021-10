Plass eller ikke plass? Det er spørsmålet, Vy.

Jeg vil gjerne reise masse med tog, men er litt usikker på om Vy ønsker meg om bord.

Mine spørsmål er enkle: Hva betyr utsolgt? Og hva betyr fullt tog, spør Anne Kristin Kayser Eitungjerde.

Anne Kristin Kayser Eitungjerde Togreisende

To entusiastiske fjellturister skulle reise fra Bergen til Geilo og ville bestille billetter en uke før avreise. Rett nok i det som var siste helgen i høstferien på Østlandet og første helgen i vest. Så overraskelsen var ikke stor da appen og nettsiden viste «utsolgt».

Med litt kreativ søking fikk vi likevel plass på morgenavgangen ved å kjøpe flere ulike billetter: til Voss, videre derfra til Finse og derfra til Geilo. Så langt, så vel. Å bytte seter underveis så vi på som en liten pris å betale for å få reise.

Overraskelsen var derfor stor da det viste seg at det slett ikke var fullt på toget, verken til Voss, Finse eller Geilo – tvert imot var det mer enn 20 ledige plasser i vår vogn – og det var tilsvarende i de andre. Mange seter sto tomme hele veien, selv om vi altså hadde fått opp meldingen «utsolgt».

Dette var pussig, syntes vi – og snakket litt om at det i en tid med grønt skifte måtte være et stort potensial i utnyttingen av togets kapasitet. Vi var skjønt enige om at Vy neppe har så gode økonomiske betingelser at de har råd til å kjøre med glisne tog inn i ny tidsalder.

Anne Kristin Kayser Eitungjerde

Videre snakket vi oss varme over at det var normalt at folk både går av og på tog – og at det i den digitale tidsalderen burde være mulig å utvikle et salgssystem hvor ledige plasser blir solgt. Når vi nå først var i gang, evaluerte vi også Vy-appen og konkluderte med at det var underlig at tur/retur-billett er for avansert å tilby.

Kanskje vi skulle skrive et leserinnlegg?

Som de fleste andre gangene jeg har tenkt sånn, rant leserbrevet ut i sanden.

Men så skulle vi hjem.

På perrongen på Geilo sto vi 30–40 reisende og ventet på et forsinket tog da det kom en oppfordring over høyttaleranlegget om å ta buss dersom vi skulle til Voss, Arna eller Bergen. Det ble en litt nervøs stemning blant oss. Da vi også fikk vite at toget manglet en vogn og at det bare var ståplasser igjen, dro cirka halvparten av gårde med bussen.

Vi som sto igjen ventet på et enda mer forsinket tog, snakket hektisk med hverandre om hvordan det gikk an å mangle en vogn og hvor den kunne ha blitt av. Samtlige hadde høy puls da toget mot Bergen rullet inn på stasjonen.

Etter å ha kommet om bord bestemte jeg meg: Det blir leserinnlegg. Det var nemlig nesten ingen passasjerer i vognen. Da jeg gikk for å handle kaffe, var det samme situasjon overalt – et fåtall av setene var opptatt. I spisevognen traff jeg igjen en av de nervøse fra perrongen som kunne fortelle at i hans vogn var de 2 – to – personer. Sånn var det hele veien til byen.

Jeg vil gjerne reise masse med tog, men er litt usikker på om Vy ønsker meg om bord.

Så Vy, mine spørsmål er enkle: Hva betyr utsolgt? Og hva betyr fullt tog? Og kan dere garantere for at vi i fremtiden får plass når det er plass?